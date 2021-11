r.e.m. beauty: ecco i prodotti della collezione di Ariana Grande

Ariana Grande ha svelato quello che sarà il primo lancio della sua linea di cosmesi r.e.m. beauty. Si tratta di un’ampia gamma di prodotti labbra, occhi e per la base. L’arrivo della collezione è fissato per il 12 di novembre e attualmente sembra che la collezione sarà disponibile soltanto sul sito ufficiale del brand e non in altre profumerie (come Sephora o Douglas).

Non sappiamo ancora se i prodotti saranno immediatamente disponibili anche per le spedizioni all’estero e quindi in Italia, ma sicuramente avremmo più info a ridosso del lancio.

I prodotti del primo lancio!

Come la stessa cantante di Positions ha dichiarato, i rilasci dei prodotti del suo brand avverranno per capitoli e ciascuno con un tema. Il primo è ultraviolet e sarà così composto:

– midnight shadows eyeshadow palettes

– dream lashes

– flourishing volumizing mascara

– flourishing lengthening mascara

– at the borderline eyeliner marker

– midnight shadows liquid eyeshadows

– at the borderline kohl eyeliners

– ten interstellar highlighter toppers

– on your collar matte lipsticks,

– practically permanent lip stain markers,

– on your collar plumping lip glosses,

– utmost importance plumping lip gloss

Questo lancio comprenderà quindi diversi lipgloss e rossetti, matita occhi e eyeliner, illuminanti, mascara, ciglia finte e una palette dai toni nude.

