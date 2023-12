Amici 23: provvedimento disciplinare per Holden, Ayle e Mida

Altri guai in arrivo per Holden, Ayle e Mida con l’ennesimo provvedimento che oggi è subentrato ad Amici 23.

Durante il daytime trasmesso martedì 19 dicembre, piovono rimproveri e punizioni a causa di una serie di comportamenti indisciplinati.

Il provvedimento ad Amici 23

Tutto inizia con una comunicazione ai cantanti di Amici 23 da parte delle vocal coach. Secondo loro, i tre ragazzi non prendono sul serio il riscaldamento vocale quotidiano. Spesso, infatti, capita che chiacchierino e scherzino.

Ecco, dunque, l’immancabile provvedimento. Si tratta di una punizione che durerà per sempre. Fino a quando resteranno nella scuola, non potranno più riscaldare le corde vocali con le coach. Inoltre, avranno cinque fasce in meno di lezioni a settimana che verranno distribuite agli altri.

Ayle, in più, deve consegnare il suo tablet, in quanto negli ultimi 10 giorni ha navigato in Internet.

Si tratta di una chiara violazione del regolamento. Alla fine, viene fuori che pure Holden ha trasgredito allo stesso modo.

Holden incontra Zerbi

Questa volta era proprio inevitabile che ci fosse una ramanzina anche per il cantante di Nuvola.

Joseph Carta (questo il vero nome dell’allievo) deve ora affrontare la delusione di Rudy. Il professore non mette in discussione il suo talento però sottolinea che così facendo rischia di sprecarlo.

Il cantante non nega le sue colpe e Zerbi spera che sia l’ultima volta in cui si trovano a discutere dei suoi comportamenti.

Per adesso, non sembrano incombere su di lui altre penalità.

Ancora guai per Ayle

Si mette invece molto male per l’artista di Allergica alle fragole. Dopo aver appreso l’accaduto, la sua prof Anna Pettinelli è a dir poco furiosa.

La speaker radiofonica lo affronta dichiarandosi stufa del comportamento del cantante, visto che arrivano provvedimenti ogni giorno. Elia ammette di navigare sul web e prova invano a scusarsi.

Anna, alla fine del confronto, lo congeda per poter pensare a quale decisione prendere, tenendo in conto la possibilità di eliminare Ayle.

Una volta in casetta, il ragazzo giunge alla conclusione che è arrivato il momento di cambiare.

La Pettinelli, dopo essersi schiarita le idee, si collega con la casetta per comunicargli che non lo elimina. Tuttavia, non si potrà esibire nell’imminente gara degli inediti al cospetto delle radio.

Non è ancora chiaro se ci saranno rimproveri per Mida da parte di Lorella Cuccarini. Cosa ne pensate di questo provvedimento di oggi ad Amici 23?

