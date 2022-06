PRISMA – Primo teaser della nuova serie dei creatori di SKAM Italia

“Noi eravamo tra quelli chiamati contro natura” recita il primo assaggio di PRISMA, la nuova serie di Prima Video creata dallo showrunner di SKAM Italia Ludovico Bessegato, scritta insieme ad Alice Urciuolo e prodotta in Italia da Cross Productions. Prisma sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal prossimo autunno.

Prisma è una serie di formazione che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina.

“Tutto me stesso. Tutto l’altro da noi. Tutto quello che abbiamo visto in questi anni. Tutti i miei sguardi persi. Tutta la sfacciata ambizione del mondo.

E quindi tutto il terrore del mondo.

Tutto quello che ho lasciato. Tutto quello che nessuno mi ha promesso che ritroveró. Tutti questi due anni. Tutti, tanti, quelli che li hanno condivisi con me. E hanno reso il mio sguardo non piú mio, appunto, ma infinitamente nostro. E di chi lo vorrà.

Per ora in 34 secondi.”