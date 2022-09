Prisma: chi è Chiara Bordi che nella serie interpreta Carola

Si intitola Prisma, la nuova serie diretta da Ludovico Bessegato, già creatore di Skam Italia. La serie è arrivata su Prime Video per raccontare l’evoluzione di un gruppo di amici tra contraddizioni e mille sfaccettature. Tra i protagonisti anche Chiara Bordi che nella serie interpreta Carola.

Chiara Bordi chi è l’attrice che interpreta Nina

Chiara è una studentessa, una modella e un’attrice originaria di Tarquinia. Qualche anno fa, nel 2018, è arrivata terza a Miss Italia: una partecipazione non senza polemiche a causa degli haters e delle loro insinuazioni.

Prisma rappresenta l’esordio di Chiara come attrice. Una serie in cui lei, come i colleghi, desidera rappresenta la diversità di ogni ragazzo e ragazza di oggi ma non la sua disabilità che per usare le sue parole “non la definisce come essere umano”.

Prisma il cast

Oltre a Chiara Bordi il cast della serie vanta anche la presenza di Mattia Carrano nei panni del protagonista, Lorenzo Zurzolo, Caterina Forza, LXX Blood, Matteo Scattaretico, Zakaria Hamza, Riccardo Afan de Rivera Costaguti, Flavia del Prete, Asia Patrignani, Elena Falvella Capodaglio, Andrea Giannini, e Nico Guerzoni.

Prisma di che cosa parla la serie

Prisma è una serie di formazione in 8 episodi che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina. Protagonisti del racconto sono due gemelli, Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Il loro percorso di scoperta di sé sarà gioioso e turbolento insieme e coinvolgerà allo stesso modo anche il loro numeroso gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

