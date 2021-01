La Caserma: dove è stato girato il docu-reality di Rai Due

È stato girato interamente nella frazione di Levico Terme il nuovo docu-reality di Rai Due, La Caserma. Quella che era la Villa Sacro Cuore di Santa Giuliana e ospitava dei giovani seminaristi, si è trasformata in set televisivo.





In passato ci hanno trascorso settimane di campeggio dei gruppi parrocchiali del Trentino e del Veneto, come informa il quotidiano locale L’ Adige.it.

Dov’è stata girata La Caserma?

Caserma che in realtà è una sorta di oasi di quiete, nella tranquillità della foresta di pini silvestri e conifere di Santa Giuliana, sotto il Pizzo di Levico. Per ironia della sorte, il complesso diventò sede del seminario dei padri dehoniani quando il loro convento Sacro Cuore di via Chini a Trento venne requisito dalle truppe tedesche dopo l’8 settembre 1943. Ritornando poi all’idea originaria di buen ritiro estivo.

Messa a disposizione dalla Trentino Film Commission, la struttura religiosa si è trasformata in una caserma con camerate, zona rancio, palestra e area addestramento.

Le riprese sono durate circa un mese ed hanno coinvolto diverse location del comune di Levico. Dal Forte delle Benne alla strada dei pescatori lungo il lago, dai boschi di Santa Giuliana all’alveo dell’omonimo rio con qualche puntata anche a Lavarone.

La Caserma metterà alla prova la millennial generation, spesso individualista e meno abituata alle regole della vita di gruppo. La mission? Tanta emozione e una nuova esperienza di convivenza e crescita personale per i giovani protagonisti che hanno attraversato una serie di casting in tutta Italia. E ora sono pronti per la sfida, militar style, nell’improvvisata caserma di Levico.

Il programma andrà in onda dal 19 gennaio. Rai Due ha realizzato il docu-reality in collaborazione con Blu Yazmine e lo ha basato sul format internazionale Lads’ Army, La Caserma è un mix avvincente tra reality esperienziale e adventure. Una grande sfida per 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in uno scenario particolarmente suggestivo.