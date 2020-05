Parasite: ecco come guardarlo in streaming dal 7 maggio

Da domani 7 maggio Parasite sarà finalmente disponibile su Sky. L’occasione giusta per guardare, o riguardare, la pellicola rivelazione dell’ultima stagione cinematografica. Trionfatore a Cannes e agli Oscar, vincendone ben 4, il film di Bong Joon-Ho è diventato il titolo sudcoreano con il maggiore successo di sempre.

Parasite sarà disponibile per gli abbonati Sky da domani in prima serata sul canale Sky Cinema Due alle 21.15 e alle 21.45 su Sky Cinema #IoRestoACasa 2. Ma non è finita qui perché il film sarà disponibile anche per la visione in streaming. Questa opzione è riservata agli abbonati Sky tramite il servizio Sky Go, ma anche a quelli di NOW TV.

La trama del film

Parasite racconta la storia della famiglia Kim – padre, madre, figlio e figlia – tutti molto uniti, ma anche molto disoccupati, che hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Quando il ragazzo, falsificando diploma e identità, diventa il tutor privato dell’erede della ricchissima famiglia, i quattro escogitano un piano diabolico per sistemarsi definitivamente. Ma anche una strategia perfetta nasconde conseguenze imprevedibili.

Le parole del regista Bong Joon-Ho

Sebbene il titolo possa far pensare a un film di mostri o di fantascienza, Parasite è a tutti gli effetti quella che definirei una commedia umana, fortemente imbevuta di contemporaneità. Anche se il plot è composto da una serie di situazioni uniche e peculiari, è comunque una storia che potrebbe accadere nel mondo reale. In questo senso è un dramma molto realistico. Ma è pur vero che nel mondo reale, i percorsi di una famiglia come quella composta dai nostri quattro protagonisti disoccupati e della famiglia Park non si incrocerebbero mai. L’unicapossibilità di un incontro tra queste classi è un rapporto di lavoro, come quando qualcuno viene assunto come tutor o lavoratore domestico. In queste situazioni ci sono momenti in cui le due classi sociali sono così a stretto contatto da poter sentire l’uno il respiro dell’altro e vengono entrambe trascinate in una situazione in cui anche il più piccolo passo falso può portare a fratture ed esplosioni.