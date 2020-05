Odio tutti di Nuela feat. Soniko: audio, testo e significato

Odio tutti, testo

Problemi d’amore, problemi di connessione,

Parla a bassa voce che fai troppo rumore

Tu mi senti, io ti sento male (pronto?)

Tra me e te c’è una cattedrale (mi senti?)

Io mi annoio, non voglio aspettare,

Sotto al sole, voglio andare al mare

Lascio i sentimenti in quarantena

E non voglio sentire nessuno,

Metto il telefono in aereo

E vi mando tutti affan…Nuela

Non è colpa mia se odio tutti,

E sto tanto bene da solo (da solo)

Non è colpa mia se odio tutti,

E sto tanto bene da solo (da solo)

Dò una festa a casa ho invitato solo me

Sarà divertente, mi mangio tutto il buffet

E sì e no, non funziona il wi-fi

E sì e no, non mi rincontrerai (mai)

Io sono di casa e voi siete di plastica,

Siamo tutti a casa che vita fantastica,

Ti rispondo dopo, sto parlando a raffica,

Inizia a fare caldo, ci becchiamo in Africa

Lascio i sentimenti in quarantena

E non voglio sentire nessuno,

Metto il telefono in aereo

E vi mando tutti affan…Nuela

Non è colpa mia se odio tutti,

E sto tanto bene da solo (da solo)

Non è colpa mia se odio tutti,

E sto tanto bene da solo (da solo)

Ricordati di me, perché non tornerò mai più

Se mi vuoi guardare, accendi la tv

Ah che c’è? ma siamo in onda?

Ok, ok, ok

Amo tutti,

E sto tanto bene con loro (con loro)

Non è colpa mia se amo tutti,

E sto tanto bene con loro (con loro)

Non è colpa mia se amo tutti, (tutti)

E sto tanto bene con loro (con loro)

Non è colpa mia se amo tutti,

E sto tanto bene con loro (con loro)