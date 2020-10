Nuvole: ecco chi è Fin Argus che interpreta Zach Sobiech

Da oggi su Disney+ è disponibile Nuvole, emozionante biopic dedicato a Zach Sobiech talentuoso cantante e musicista scomparso prematuramente. Nel film Zach è interpretato da un giovane attore, Fin Argus.

Scopriamo insieme chi è

Nato e cresciuto a Chicago, fin da piccolo Fin (classe 1998) inizia a mostrare interesse per le arti. In particolare per la musica. Ha suonato la chitarra acustica, il pianoforte, il corno francese, il violoncello, l’ukulele, il mandolino, il banjo e il basso elettrico.

Il suo esordio risale al 2011 con un cortometraggio, Requiem. Dal 2016 al 2017 è impegnato nella serie tv The Commute. Ha fatto poi alcune apparizioni in altri show come Agents of S.H.I.E.L.D..

La svolta arriva proprio con Nuvole, grazie a cui ha la possibilità di combinare le sue due più importanti passioni: la musica e la recitazione. Nel film è proprio lui a vestire i panni di Zach Sobiech con una performance intensa e commovente. Un bel punto di partenza per un giovane attore di cui sicuramente sentiremo parlare sempre più nel prossimo futuro.

La sinossi ufficiale

Zach Sobiech (Fin Argus) è uno studente diciassettenne che ama divertirsi, dotato di un naturale talento musicale, che convive con l’osteosarcoma, un raro cancro alle ossa. All’inizio del suo ultimo anno scolastico si sente pronto per affrontare il mondo ma, quando riceve la notizia che la malattia si è diffusa, lui e la sua migliore amica e coautrice di canzoni Sammy (Sabrina Carpenter) decidono di trascorrere il tempo limitato che gli rimane inseguendo i loro sogni.

Con l’aiuto del suo mentore e insegnante, il signor Weaver (Lil Rel Howery), a Zach e Sammy arriva l’occasione della vita e viene offerto loro un contratto discografico. Con il sostegno dell’amore della sua vita, Amy (Madison Iseman), e dei suoi genitori, Rob e Laura (Tom Everett Scott e Neve Campbell), Zach intraprende un viaggio indimenticabile sull’amicizia, l’amore e il potere della musica.

In attesa di vedere il film su Disney+ è già possibile ascoltare in anteprima due brani della colonna sonora: Clouds e Wild Life degli One Republic. La colonna sonora di Nuvole include anche le canzoni di renforshort, Zach Sobiech e Sammy Brow. La canzone di renforshort “afterthoughts” sarà disponibile da mercoledì 14 ottobre mentre l’uscita della colonna sonora è prevista per il 16 ottobre, giorno in cui il film arriverà su Disney+.