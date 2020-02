Billie Eilish parla di Justin Bieber nell’ultima puntata di Seasons (VIDEO!)

Si è ufficialmente conclusa lo scorso 25 febbraio su Youtube la serie Justin Bieber Seasons. Stiamo parlando ovviamente del docu-reality che ha raccontato il percorso di Justin Bieber al suo nuovo disco Changes. Fra gli special guest dell’episodio conclusivo della serie troviamo anche la nostra amata Billie Eilish, che per Justin ha avuto solo parole di apprezzamento.

Billie Eilish, come di certo saprete, è una belieber di vecchia data. L’artista di When we all fall asleep, where do we go ci aveva svelato la sua passione per Justin all’ultimo Coachella. Nelle scorse settimane, inoltre, l’artista aveva avuto il piacere di collaborare con lei sulle note del remix del singolo Bad Guy.

Billie, intervistata proprio per il documentario, ha commentato così il suo rapporto con Justin:

Sapere che adesso sta meglio e questo mi rende così felice perché tengo di più a lui che a chiunque altro nella mia vita. Vi giuro Tutto quello che fa, mi rende entusiasta. Non mi interessa se fa la pupù, la mette su un piatto e la vende in negozio, io sono entusiasta. Per tutto quello che Justin fa, io sono pronta!“.

Qui sotto potete recuperare dunque l’ultima puntata di Justin Bieber Seasons con Billie Eilish!

The Finale - Justin Bieber: Seasons

L’episodio, come avrete visto, si conclude con il party di lancio del documentario vero e proprio e con l’uscita del disco Changes, lo scorso 14 febbraio.

Nella puntata, inoltre, alcuni collaboratori attuali e passati di Justin spiegano come l’artista è arrivato a questo traguardo. Justin, come già raccontato in passato, è dovuto passare attraverso una lunga e complicata fase che ha incluso abuso di sostanze e una sorta di depressione dalla quale per fortuna è uscito. A rendere possibile la sua trasformazione è stata soprattutto la neo moglie Hailey Baldwin, che ovviamente in Seasons è stata una presenza fissa!