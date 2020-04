Super!, il canale 47 del dtt e 625 di Sky, sostiene la campagna #kidstogether con #LontaniMaVicini e propone ai ragazzi che hanno bisogno di stimoli creativi e di sentirsi sempre vicini ai loro amici, anche in questo periodo particolare, di essere: BSuper!

Il canale chiama a raccolta tutti i fan per creare l’abbraccio virtuale più grande d’Italia. In questa grande catena i ragazzi non saranno i soli protagonisti! A tendere loro la mano ci saranno alcuni tra i loro youtuber, tiktoker e cantanti più amati! Stiamo parlando di Anastasio, Cecilia Cantarano, Luciano Spinelli, Ludovica Olgiati, Maddalena Sarti, Matteo Markus Bok, Nicolò Robbiano, Random, Rebecca Gradoni e Sespo.

Come partecipare a #LontaniMaVicini! di Super e entrare in contatto (virtuale!) con i vostri tiktoker preferiti!

Per partecipare basta andare sul sito www.supertv.it e inviare una foto con le braccia aperte. Le foto più belle andranno a comporre un grande collage misto tra ragazzi, talent e influencer, perchè gli amici anche se sono #lontanimavicini si tengono sempre per mano.

Qui sotto potete prendere ispirazione!

Lontano ma vicini audio mix

L’iniziativa parte l’8 Aprile e terminerà il 10 Maggio.

#KIDSTOGETHER, e #LONTANIMAVICINI, è la declinazione di Nickelodeon della campagna globale #Alonetogether. la campagna pro social promossa a livello globale da ViacomCBS International Entertainment & Youth Brands, attraverso i canali MTV, Comedy Central, Paramount Network, Spike, VH1. L’iniziativa promuove messaggi positivi, legati al rispetto delle regole e al valore da dare al tempo trascorso in casa, come spazio per restare in contatto con le altre persone e per riscoprire il legame all’interno delle famiglie.

I contenuti di #KidsTogether e #LontaniMaVicini, sono disponibili sugli schermi di NickJr, Sky 603, Nickelodeon, Sky 605, Super!, canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, e anche online su tutte le piattaforme NickJr, Nickelodeon e Super!.