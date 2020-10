Dopo la pubblicazione del suo primo singolo Pain, Nessa Barrett, una fra le tiktoker più seguite e amate al mondo, torna con una nuova canzone! Pochissimi giorni fa è uscita su tutte le piattaforme di streaming e negli online store If u love me.

Del significato della canzone, Nessa Barrett ha parlato in modo approfondito in una lunga intervista concessa a Zach Sang che potete trovare qui sotto.

Nessa Barrett Talks if u love me, Relationship w/ Josh Richards & TikTok Hate

Watch this video on YouTube

Qui sotto trovate l’audio, il testo e la traduzione di If u love me di Nessa Barrett!

Clicca qui per comprare la canzone!





Testo

ginger

Traduzione If u love me Nessa Barrett

[Verse 1] Maybe there’s a reason in your headTied up somewhere, somewhere that we wentWhen you were mineWhen you were mineMaybe it’s the feeling that you getGuilty over everything you didCrossing the lineOh what a crime [Pre-Chorus] Now I know the waysAll the other ways that they can hurt meI won’t be the sameIt won’t be the sameWon’t be as easy [Chorus] ‘Cause what you don’t knowWhen my heart goes coldI hold my demons closeAnd I don’t let go, No I don’t let goNo I don’t let go [Verse 2] Maybe there’s a reason in your headTied up somewhere, somewhere that we wentMaybe it’s the feeling that you getGuilty over everything you did [Pre-Chorus] Now I know the waysAll the other ways that they can hurt meI won’t be the sameIt won’t be the sameWon’t be as easy [Chorus] ‘Cause what you don’t knowWhen my heart goes coldI hold my demons closeAnd I don’t let goNo I don’t let go, No I don’t let go[Bridge] If you love me, I don’t knowIf you love me, I don’t knowDon’t you think that I should know?I should knowI never meant to be an enemyBut look at us now [Chorus] ‘Cause what you don’t knowWhen my heart goes coldI hold my demons closeAnd I don’t let goNo I don’t let go, No I don’t let go[Outro] If you love me, I don’t know, If you love me, I don’t knowOh, oh my dearDon’t love me out of fear, If u love me, let me goIf you love me, let me goOh my darlingPlease save yourself from hurtingIf u love me, let me goIf u love me, let me goGo

forse c’è un motivo della vostra testa

legato da qualche parte, da qualche parte dove siamo andati

quando eri mia

quando eri mia

forse è il sentimento che hai

colpevole su tutto quello che hai fatto

superando il limite

oh che crimine

adesso io conosco i modi

tutti gli altri modi in cui mi possono fare del male

non sarà lo stesso

non sarà lo stesso

non sarà così facile

perché quello che tu non sai

quando il mio cuore diventa freddo

io mi tengo i miei demoni vicino

e non li lascio andare

io non lascio andare

io non lascio andare

forse c’è un motivo della vostra testa

legato da qualche parte, da qualche parte dove siamo andati

forse è il sentimento che hai

colpevole su tutto quello che hai fatto

adesso io conosco i modi

tutti gli altri modi in cui mi possono fare del male

non sarà lo stesso

non sarà lo stesso

non sarà così facile

perché quello che tu non sai

quando il mio cuore diventa freddo

io mi tengo i miei demoni vicino

e non li lascio andare

io non lascio andare

io non lascio andare

se mi ami, non lo so

se mi ami, non lo so

non pensi che dovrei saperlo

dovrei saperlo

ho copiato ginger generation

io avrei mai voluto essere un nemico

ma guardaci adesso

perché quello che tu non sai

quando il mio cuore diventa freddo

io mi tengo i miei demoni vicino

e non li lascio andare

io non lascio andare

io non lascio andare

se mi ami, non lo so

se mi ami, non lo so

oh oh mio tesoro

non amarmi perché hai paura

se mi ami, lasciami andare

se mi ami, lasciami andare

oh tesoro mio

per favore risparmiati la sofferenza

se mi ami, lasciami andare

se mi ami, lasciami andare

vai