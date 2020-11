Natale 2020: 10 cofanetti home video Eagle Pictures da regale

In occasione dell’arrivo del Natale 2020, Eagle Pictures propone tante idee a base del miglior cinema Home Video.

Ecco 10 imperdibili cofanetti da collezione da mettere sotto l’albero. Una selezione per tutti i gusti, tra film che hanno fatto la storia del cinema e campioni d’incassi al botteghino, fino a una delle serie tv più amate di sempre.

Ecco i 10 cofanetti per il Natale 2020

IL CINEMA ITALIANO SOTTO L’ALBERO

Disponibile in Home Video la limited edition di “IL PRIMO RE” di Matteo Rovere. Il cofanetto è edito in un’edizione limitata COMBO (contenente sia il formato DVD che Blu-ray) e corredata da un booklet da collezione.





Da non perdere anche il cofanetto con la saga completa di “SMETTO QUANDO VOGLIO”. Il cofanetto contiene tutti i film diretti da Sydney Sibilia sulla celebre banda dei ricercatori. Edito in formato DVD e Blu-ray, include contenuti extra inediti e una card da collezione.





REGALI NATALIZI PER VERI CINEFILI

Per i cinefili, dal 2 dicembre è in arrivo il “COFANETTO JIM JARMUSCH”, edito in formato DVD e Blu-ray con 8 dischi contenenti i film più importanti del regista. James Robert Jarmusch, detto Jim, è uno dei più apprezzati cineasti del cinema indipendente statunitense. L’esclusivo cofanetto contiene otto dei suoi migliori film: Permanent Vacation, Stranger Than Paradise, Daunbailò, Coffee and Cigarettes, Mystery Train, Taxisti di notte, Dead Man e Solo gli amanti sopravvivono.

L’edizione è arricchita da numerosi contenuti extra, che mostrano il dietro le quinte e scene tagliate delle sue opere, interviste all’attore Taylor Mead e chiamate telefoniche con Tom Waits, John Lurie e Roberto Benigni.

Dal 16 dicembre torna in Home Video grazie a Eagle Pictures il film dell’anno “PARASITE” di Bong Joon-ho, che sarà disponibile anche nell’attesissima edizione in bianco e nero. Il film sarà edito in formato DVD e 4K, entrambe contenenti sia la versione black and white sottotitolata che quella a colori uscita nelle sale cinematografiche. L’edizione 4K conterrà anche il disco Blu-ray e sarà arricchita da un’imperdibile card da collezione numerata. Palma d’Oro a Cannes 72, Film della critica e record d’incassi, il capolavoro di Bong Joon-ho (“Memorie di un assassino”, “Okja”, “Snowpiercer”) ha vinto ben 4 statuette agli Oscar 2020, tra cui quella per il miglior film e miglior regia. Un’opera magistrale che è al contempo un thriller mozzafiato e un emozionante ritratto di famiglia, ideale per chi vuole farsi sorprendere ma non rinuncia a divertirsi.





DIsponibile anche il cofanetto “FRANÇOIS‌ ‌TRUFFAUT‌ ‌-‌ ‌COLLECTION” dedicato ai capolavori del regista francese, da “I 400 colpi” a “Jules e Jim”, passando per i film del ciclo Doinel, contenente 10 dischi DVD.





Sempre grazie a Eagle Pictures è disponibile anche ‌“INGMAR BERGMAN – COLLECTION”, il cofanetto dedicato all’opera più completa del grande cineasta svedese. Il cofanetto contiene 26 dischi DVD con 27 film del regista e il documentario “Bergman 100” sulla sua vita.





VAMPIRI, DISTOPIE E GRANDI AMORI

Appuntamento con il cofanetto da collezione di “AFTER”. Il cofanetto contiene il primo e il secondo capitolo tratto dalla celebre saga best seller di Anna Todd, disponibile in formato DVD e Blu-ray. Entrambi includono un gadget esclusivo personalizzato. Vero e proprio cult del genere Young Adult, il primo film sulla tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin è stato un vero successo al botteghino. Il film ha registranto oltre 6 milioni al box office. Il secondo capitolo della storia ha confermato la straordinaria popolarità di questa appassionante saga.





Dal 2 dicembre disponibile in Home Video anche il cofanetto “THE DIVERGENT SERIES”, dedicato alla trilogia completa della celebre saga cinematografica, edita in formato DVD e Blu-ray, entrambi arricchiti da numerosi contenuti extra. Il cofanetto raccoglie in un’unica edizione i tre film (Divergent, Insurgent e Allegiant) tratti dalla fortunatissima epopea scritta da Veronica Roth e pubblicata in tutto il mondo.

Un’emozionante avventura ambientata in un mondo futuristico, una appassionante storia d’amore piena di azione e di effetti speciali, arricchita da un cast stellare (tra cui anche Kate Winslet) che si avventura in un universo sconosciuto per intraprendere una furiosa battaglia per la sopravvivenza.





Torna in Home Video grazie a Eagle Pictures anche l’appassionante saga di “TWILIGHT”. La saga racconta la storia dell’amore tormentato tra l’adolescente Bella e il vampiro Edward, disponibile in una nuova edizione tutta da collezionare. A partire dal 2 dicembre, l’intera saga tratta dall’omonimo best seller di Stephenie Meyer sarà disponibile in un nuovo cofanetto da collezione. Edito sia in formato DVD che Blu Ray, il cofanetto conterrà tutti e 5 i film di Twilight e innumerevoli contenuti extra, nello specifico: Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse, The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 e The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2.





NATALE ALLA CORTE DEI MEDICI

Imperdibile l’edizione Home Video dedicata all’acclamata serie tv “I MEDICI” sulla saga della celebre famiglia nella Firenze rinascimentale. La serie sarà disponibile in un cofanetto edito in versione DVD (12 dischi) e Blu-ray (8 dischi), entrambi contenenti un booklet esclusivo, il poster e cartoline da collezione.