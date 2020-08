Miley Cyrus si esibirà agli MTV VMAs 2020 con Midnight Sky

Miley Cyrus è pronta a calcare il palcoscenico dei VMAs 2020, croce e delizia per la carriera della cantante. Resta negli annali la sua performance con Robin Thicke nel 2013, dove il suo twerk a ritmo di We Can’t Stop fece molto scalpore.

Lo scorso anno invece l’ex Hannah Montana aveva completamente cambiato il suo look sul palco, con un’ambientazione minimal per presentare il suo singolo Slide Away.

Adesso, con il nuovo singolo Midnight Sky ci aspettiamo grandi cose ed è probabile che le ambientazioni disco anni ’80 saranno il fulcro di questa sua performance sul palco. Questa sarà la prima performance live per la cantante con il suo nuovo singolo.

Come seguire i VMAs con Miley Cyrus e tanti altri!

A presentare questa edizione sarà la regina dell’intrattenimento Keke Palmer, domenica 30 agosto a New York City. In Italia lo show sarà trasmesso in diretta su MTV (canale 130 Sky e in streaming su NOW TV) la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00 e sarà preceduta da un preshow. La versione sottotitolata, sempre su MTV, andrà in onda lunedì 31 agosto alle 21.10 e martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky).

Ad esibirsi quest’anno, oltre a Miley, ci saranno anche: Lady Gaga e Ariana Grande, BTS, Doja Cat, J Balvin, The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma e CNCO. Gli artisti si esibiranno da diversi punti della città di New York.