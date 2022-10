Monster High: il film arriva su Paramount + e Nickleodeon

Monster High: un tempo i mostri vivevano nascosti, erano cattivi e spaventosi, oggi invece vivono in mezzo a noi e vanno a scuola di mostri per diventare sempre più abili.

Quando vedere il film su Paramount+

Il film in collaborazione con Mattel, il 7 ottobre alle ore 00:00 debutta in anteprima su Paramount+, il servizio streaming di Paramount Global.

Ma non è finita qui perché la pellicola arriva anche su Nickelodeon il 7 ottobre alle 20:00, il brand per bambini e ragazzi di Paramount in onda sul canale 605 di Sky.

Monster High: la trama del film

Monster High è la scuola di mostri che accetta solo “veri cuori di mostri”. La protagonista, Clawdeen Wolf, ha sangue misto, umana dalla parte di padre e lupa da parte di madre.

Per anni Clawdeen ha vissuto nascosta nel mondo degli umani ma pian piano la sua indole emerge e inizierà a frequentare la scuola per mostri dove verrà accettata in quanto non rivelerà immediatamente la sua vera natura umana.

All’interno di Monster High instaurerà finalmente delle amicizie, e a un certo punto verrà a conoscenza di una pozione, creata da Mr. Hyde, che può renderla totalmente mostro.

Le sue amiche Draculaura e Frankie la aiuteranno a trovare il laboratorio che nasconde questa pozione. Clawdeen si troverà davanti ad una scelta difficile: perdere del tutto la sua natura umana o accettarsi e rivelare il suo segreto.

