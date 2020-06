Miley Cyrus ha rivelato di essere sobria da 6 mesi

Miley Cyrus ha dichiarato di essere sobria ormai da oltre 6 mesi. La cantante ha fatto la rivelazione alla rivista Variety, parlando di come abbia smesso di fare uso di marijuana, dopo aver subito un importante intervento alle corde vocali. Miley non aveva mai fatto mistero di fumare erba in passato ma adesso ha deciso di smettere completamente.

Per me è stato molto importante nell’ultimo anno prendermi cura di me e vivere una vita di sobrietà. Ho subito un intervento alle corde vocali a novembre e non ho potuto parlare per tantissimo, ero stanca di scrivere su una lavagnetta. Sono stata completamente sobria negli ultimi 6 mesi. All’inizio volevo farlo solo per le mie corde vocali poi ho pensato alla mia storia familiare, a come ci siano stati problemi di dipendenza e di sanità mentale e mi sono domandata: come sono arrivata a questo punto? Penso che la terapia sia importante. A volte può essere difficile perché da giovane devi per forza fare qualcosa di folle per divertirti. Ma ho deciso che non voglio svegliarmi la mattina e sentirmi persa ma alzarmi la mattina e sentirmi pronta a tutto.