Michele Merlo: la Rai starebbe organizzando un omaggio televisivo

Il primo polo televisivo in Italia sarebbe in procinto di realizzare un omaggio per ricordare l’artista Michele Merlo.

Si tratta del giovane cantautore, ex allievo di Amici, che perse la vita lo scorso giugno a causa di una leucemia fulminante.

A riportarlo Il Corriere del Veneto secondo cui in un programma Rai si potrebbe creare uno spazio per onorare la memoria di Michele.

L’idea è quella di creare una finestra, realizzata da giovani colleghi tra cui Emma Marrone che fu la sua coach proprio ad Amici.

In questa eventuale finestra si canteranno le sue canzoni, comprese quelle che sono state registrate ma sono rimaste finora inedite.

Prima tra tutte la sua Farfalle, singolo che venne registrato da Michele Merlo poco tempo prima della sua tragica scomparsa.

Nei giorni scorsi i fan si erano attivati affinché il ricordo dell’artista fosse portato al Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo.

Il desiderio era quello di portare in qualche modo i suoi brani Mare e Non mi manchi più alla kermesse più importante d’Italia.

Questi ultimi sono i pezzi che Michele presentò provando a partecipare a Sanremo alcuni anni fa, vendendone però escluso.

Il progetto della Rai, però, servirà soprattutto a rimediare al mancato omaggio da parte dei 25 cantanti in gara al giovane artista.

Un accenno alla scomparsa del cantautore e alla sua arte, in effetti, avrebbe avuto molto senso in un Festival in cui non sono mancati momenti d’intensa commozione.

La data precisa per veder realizzato questo tributo a Michele Merlo al momento non c’è, né è chiaro quale programma Rai lo ospiterà, tuttavia i lavori sono in corso.