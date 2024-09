Mercoledì 2: novità per la serie

Durante la Netflix Geeked Week Tim Burton e Jenna Ortega, ma non solo, ci hanno rivelato diverse novità sulla seconda stagione di Mercoledì. Mercoledì 2 sarà “più grandiosa e contorta” rispetto alla prima stagione.

Mercoledì 2: tutto quello che dovete sapere

In una clip del backstage distribuita durante la Geeked Week di Netflix, il cast di Mercoledì 2 ha rivelato diverse novità per i nuovi episodi della serie. Vi ricordiamo che lo show non debutterà su Netflix prima del 2025.

Catherine Zeta Jones (Morticia Addams) ha rivelato che: “Questa stagione sarà più grandiosa e contorta di quanto potreste mai immaginare” mentre Jenna Ortega ci ha tenuto a precisare che “Se vi mostrassimo altro, i vostri occhi sanguinerebbero. Di solito on sono così generosa.”

Nel video distribuito da Netflix scopriamo soltanto alcune nuove location ed i nuovi costumi del cast, nulla in merito alla trama. La grande novità concerne l’aspettò horror dello show: la seconda stagione sarà molto più spaventosa e molto meno romantica rispetto alla prima.

Vi ricordiamo che Tim Burton, creatore della serie Netflix, dirigerà personalmente 4 capitoli su 8 della nuova stagione di Mercoledì.

Il cast di Mercoledì 2

Jenna Ortega riprende le iconiche vesti di Mercoledì Addams, affiancata da Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez nei ruoli rispettivamente di Morticia, Gomez e Pugsley Addams. Tra le novità del cast della seconda stagione vediamo l’ingresso di Steve Buscemi (Il grande Lebowski, Boardwalk Empire – L’impero del crimine) e la partecipazione di Christopher Lloyd (La famiglia Addams, Ritorno al futuro ) come guest star della serie. Le nuove aggiunte comprendono anche Billie Piper (Scoop, I Hate Suzie), Evie Templeton (Return to Silent Hill, Lord of Misrule), Owen Painter (Le piccole cose della vita, The Handmaid’s Tale) e Noah Taylor (Law & Order: Organized Crime, Park Avenue), affiancati da Joanna Lumley (Fool Me Once, Absolutely Fabulous), Thandiwe Newton (Westworld, Crash – contatto fisico), Frances O’Connor (The Missing, The Twelve), Haley Joel Osment (Il metodo Kominsky, Somebody I Used to Know), Heather Matarazzo (Pretty Princess, Scream) e Joonas Suotamo.

