Me Contro Te: la reazione di Luì e Sofì al secondo film

Dopo l’annuncio ufficiale del loro secondo film, i Me Contro Te hanno ancora un’altra sorpresa per i loro fan. Luì e Sofì hanno infatti pubblicato sul loro canale un divertente video in cui ci mostrano la loro reaction al secondo film.

Il duo di youtuber, coppia anche nella vita reale, ha parlato del progetto dal titolo Me Contro Te: Il mistero della scuola incantata dando anche qualche piccola anticipazione.

Guarda il video con le anteprime del film dei Me Contro Te

REAZIONE DI SOFÌ E LUÌ A "ME CONTRO TE IL FILM 2"

Come preannunciato dagli stessi Luì e Sofì il film sarà un’altra avventura d’azione, ancor più ricca di canzoni. Una vera e propria gioia per tutti quelli del mitico Team Trote.

Stando ai rumors pare che le riprese del secondo film del duo siano già iniziate. Dietro la macchina ci sarà ancora una volta Gianluca Leuzzi, già regista de La Vendetta del Signor S. Non è stata ancora annunciata una data d’uscita ufficiale, ma ovviamente vi terremo informati con tutto quello che c’è da sapere!

La trama ufficiale del film

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.