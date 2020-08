Gaia Gozzi ospite al Giffoni Film Festival 2020: ecco quando!

Gaia Gozzi, vincitrice indiscussa dell’ultima edizione di Amici, sarà il 29 agosto una delle tante ospiti che in questi giorni faranno una capatina al Giffoni Film Festival 2020!

Come già vi avevamo raccontato su Ginger Generation, il Giffoni 50 (auguri!) si svolgerà per ovvi motivi legati al Coronavirus in modo diverso rispetto agli altri anni. Purtroppo per questa edizione così importante sono saltati gli incontri con registi, attori e personalità internazionali. Molti degli invitati, tuttavia, si collegheranno in diretta per rispondere alle domande dei presenti in videoconferenza.

Gaia, al contrario, sarà presente fisicamente all’evento. Sarà questa un’occasione per l’artista italo brasiliana di incontrare i Generator +13 e rispondere a tutte le loro curiosità. E ce ne saranno davvero tante, visto e considerato l’incredibile successo dell’artista!

Grazie alla sua vittoria ad Amici, Gaia Gozzi è infatti riuscita a staccare un biglietto per Amici Speciali, il talent a scopo benefico condotto da Maria de Filippi su Canale 5. Nello stesso periodo, l’artista è riuscita a debuttare nella top 3 degli album più venduti in Italia grazie al suo disco d’esordio, Genesi.

Trainato dal singolo Chega, Genesi è stato capace in breve tempo di ottenere il disco d’oro! Un traguardo molto importante che Gaia si è meritata al 100%! Forte del successo del disco, l’artista ha poi pubblicato Nuova Genesi. La versione fisica dell’album Genesi, che nel frattempo ha già superato i 50 milioni di stream, arricchita da tre brani inediti e rappresenta una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l’elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali.

Clicca qui per comprare Nuova Genesi!





Come seguire l’intervento di Gaia Gozzi a Giffoni 50

Ovviamente non è scontato che riusciate a partecipare dal vivo all’incontro con la cantante. Per questo motivo vi informiamo che l’evento sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale della manifestazione!