Me contro te: grande successo per il loro Fantadisco!

Si chiude uno dei semestri più atipici degli ultimi anni in termini di consumi, ma la musica italiana resta al centro e questa volta ci sono anche i Me contro te.

La classifica Top of the Music FIMI/GfK degli Album più venduti del semestre è guidata da Persona di Marracash, seguito, da 23 6451 di Tha Supreme e da Il Fantadisco delle due star dei giovanissimi.

A partire dallo scorso febbraio, è disponibile nei negozi e in tutte le piattaforme online il primo album degli adorabili Luì e Sofì che accompagna il loro esordio nei cinema! La coppia di youtuber siciliani, infatti, è stata nelle sale con il loro primo film, La vendetta del Signor S.

La pellicola, diretta da Gianluca Leuzzi, è per l’appunto accompagnata da una colonna sonora molto speciale disponibile in due versioni nei negozi e online.





Chi sono i Me contro te? Ecco la loro biografia completa

Me contro Te sono un duo siciliano formato da Luigi Calagna, in arte Luì e Sofia Scalia, in arte Sofì. I due sono una coppia, sia sullo schermo che nella vita reale, nati come youtuber nel 2014 con video challenge, esperimenti scientifici e scherzi divertenti.

Luigi era uno studente della facoltà di farmacia, Sofia frequentava il liceo scientifico quando per gioco decisero di caricare il loro primo video su YouTube. Una sfida che inizialmente non portava loro molte visualizzazioni, ma nonostante le disfatte, continuavano a caricare video per divertimento.

Dopo pochi mesi dall’apertura del canale, il numero di visualizzazioni crebbe in modo esponenziale fino a diventare oggi il canale di intrattenimento più visto d’Italia che vanta quasi 4 miliardi di visualizzazioni complessive.

Nel 2018 hanno pubblicato il loro primo libro con Mondadori Il FANTALIBRO del Me contro Te-Divertiti con Luì e Sofì. Nel 2019 hanno condotto un loro programma sul canale televisivo per bambini Disney Channel e nel 2020 arriva Me contro Te il Film-La vendetta del Signor S, un film campione d’incassi, con altre 8 milioni al botteghino in sole due settimane.