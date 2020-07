Mahmood: Dorado è il nuovo singolo con Sfera Ebbasta

Mahmood è pronto a una nuova collaborazione con il rapper Sfera Ebbasta. Dopo la trascinante Calipso, che ha dominato le classifiche della scorsa estate, il nuovo singolo si intitola Dorado e vede la partecipazione anche del giovane cantante e cantautore colombiano Feid. Il brano sarà nostro già questo venerdì, 10 luglio.

Mahmood potrebbe essere al lavoro sul nuovo album

Lo sorso 15 maggio è stata la volta di Moonlight Popolare, la prima collaborazione fra Mahmood e un altro rapper italiano, Massimo Pericolo.

Di questa collaborazione, la prima fra Mahmood e Massimo, se ne parlava ormai da un po’ di tempo. Nei giorni precedenti all’uscita, in effetti, Alessandro Mahmoud aveva condiviso sul suo profilo una foto nella quale lasciava intendere ai fan l’arrivo di una nuova canzone. Lo scatto era accompagnato da una didascalia, “E se facessi un pezzo rap?” che lì per lì non aveva suscitato particolare interesse.

I campanelli d’allarme sono poi scattati nella testa dei fan nel momento in cui, in parallelo e su Instagram, Massimo Pericolo ha pubblicato una foto simile con didascalia: “E se facessi un pezzo pop?”.

La canzone Moonlight Popolare è stata prodotta da Crookers. Stiamo parlando di uno dei producer di punta della scena italiana e internazionale, lo stesso dietro al successo della vecchia hit Day ‘N Night.

Almeno per il momento non ci è dato sapere se il pezzo di Mahmood e Massimo Pericolo e quello con Sfera Ebbasta farà parte di un progetto discografico oppure no. Il cantautore, in questi mesi di quarantena, però, ci ha spesso anticipato di essersi rimesso al lavoro su nuovi pezzi. Che il seguito di Gioventù Bruciata sia finalmente già alle porte?

Qui sotto trovate l’annuncio del nuovo singolo, Dorado, di Mahmood, pubblicato pochi minuti fa, via social, dall’artista.