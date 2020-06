Tati Westbrook VS Shane Dawson e Jeffree Star sul caso James Charles

Preparate i popcorn perché è in atto una nuova, gigantesca polemica che sta coinvolgendo alcune fra le più grandi star del makeup statunitense. Protagonisti sono alcuni dei personaggi più amati (e controversi) oltreoceano: stiamo parlando di Tati Westbrook, James Charles e Shane Dawson. Ma andiamo con ordine.

Fino a qualche tempo fa, fra Tati e James Charles i rapporti erano ottimi. Tutto è crollato in occasione del Festival Coachella 2019. All’evento in questione, James Charles aveva fatto pubblicità ad un brand di vitamine, lo Sugar Bear Hair, supportato anche dalle sorelle Kardashian.

La scelta “promozionale” di Charles aveva portato Tati, a sua volta imprenditrice nell’ambito delle vitamine e integratori, a scagliarsi contro l’ormai già ex amico. Con un video shock, la beauty guru aveva infatti Charles di diverse nefandezze, fra le quali essere un predatore sessuale nei confronti di ragazzi eterosessuali.

La fine della loro amicizia e il loro botta e risposta social aveva generato un enorme polverone mediatico negli USA. D’altra parte, lo sappiamo, niente funziona di più del gossip spicciolo.

L’emergenza, in ogni caso, sembrava rientrata. Perlomeno fino ad oggi, quando un nuovo polverone si è alzato sul mondo del beauty.

Tati è tornata su Youtube con un nuovo video shock, raccontando nuove verità. In lacrime, la beauty guru ha chiesto scusa a James Charles per quando accaduto, riversando le colpe su Jeffree Star e Shane Dawson.

Sarebbero infatti stati questi ultimi due a spingere Tati Westbrook a dare il via a questa enorme faida con James Charles.

Qui sotto trovate il video con il suo racconto.



La risposta di uno dei due diretti interessati non è tardata ad arrivare. Shane Dawson ha deciso di registrare la sua reaction in diretta su Instagram, accusando Tati di aver mentito e persino di aver finto di piangere.

Shane Dawson goes to Instagram live to call Tati Westbrook ‘manipulative’ and says she’s ‘fake crying’ about her sexual assault in her new video. pic.twitter.com/LtpOkcUS1y

