I Måneskin si sono esibiti al Global Citizen Festival: guarda il video!

Sabato scorso i Måneskin si sono esibiti con cinque brani al Global Citizen Festival a New York, finalizzato a contrastare la povertà estrema.

Il gruppo non è però l’unico ad aver partecipato alla raccolta fondi perché altri artisti hanno partecipato all’evento tra cui Charlie Puth, i Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton e Rosalía!

Puoi guardare la performance dei Måneskin qui sotto. La band è salita sul palco poco prima degli headliner Metallica.

Arriva il nuovo singolo dei Måneskin

Solo la scorsa settimana hanno annunciato il nuovo attesissimo singolo The Loneliest, in uscita il 7 ottobre, ed è stata resa pubblica la copertina del brano. È possibile pre-salvarlo a questo link.

I Måneskin hanno concluso un’estate fenomenale in giro per il mondo raggiungendo lo storico Circo Massimo di Roma, il Lollapalooza di Chicago e ancora il Rock in Rio, il Pinkpop, il Rock am Ring, Summer Sonic e molti altri.

Adesso sono pronti per il loro tour che a partire dal 31 ottobre li vedrà esibirsi negli Stati Uniti prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa.

LOUD KIDS TOUR: le date aggiornate

31 ottobre 2022 – Seattle, WA – Paramount Theater SOLD OUT

3 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater SOLD OUT

4 novembre 2022 – San Francisco, CA – Masonic Theater

7 novembre 2022 – Los Angeles, CA – The Palladium

8 novembre 2022 – San Diego, CA – SOMA NEW DATE

10 novembre 2022 – Phoenix, AZ – AZ Federal Theater

12 novembre 2022 – Salt Lake City, UT – The Complex

14 novembre 2022 – Denver, CO – The Fillmore SOLD OUT

17 novembre 2022 – Chicago, IL – Byline Bank Aragon Ballroom NEW DATE

18 novembre 2022 – Detroit, MI – Fillmore SOLD OUT

21 novembre 2022 – Toronto, ON – History SOLD OUT

22 novembre 2022 – Toronto, ON – History SOLD OUT

24 novembre 2022 – Montreal, QC – MTelus SOLD OUT

26 novembre 2022 – Boston, MA – MGM @ Fenway SOLD OUT

28 novembre 2022 – Philadelphia, PA – The Fillmore SOLD OUT

29 novembre 2022 – Philadelphia, PA – The Fillmore

2 dicembre 2022 – New York, NY – Hammerstein Ballroom SOLD OUT

3 dicembre 2022 – New York, NY – Hammerstein Ballroom SOLD OUT

5 dicembre 2022 – Washington DC – Anthem SOLD OUT

7 dicembre 2022 – Atlanta, GA – Tabernacle SOLD OUT

9 dicembre 2022 – Miami, FL – Semihole Hard Rock Hotel & Café (venue precedente: Fillmore) VENUE UPGRADE

12 dicembre 2022 – Houston, TX – 713 Music Hall (venue precedente: Bayou Theater) VENUE UPGRADE

13 dicembre 2022 – Dallas, TX – Southside Ballroom SOLD OUT

16 dicembre 2022 – Las Vegas, NV – Virgin Theater

23 febbraio 2023 – Pesaro, Italia – Vitrifrigo Arena EXTRA TICKETS

25 febbraio 2023 – Torino, Italia – Pala Alpitour SOLD OUT

27 febbraio 2023 – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome (venue precedente: AFAS LIVE)

2 marzo 2023 – Bruxelles, Belgio – Forest National SOLD OUT

3 marzo 2023 – Bruxelles, Belgio – Forest National NEW DATE

6 marzo 2023 – Berlino, Germania – Mercedes Benz Arena (venue precedente: Verti Music Hall)

10 marzo 2023 – Colonia, Germania – Lanxess Arena NEW DATE

13 marzo 2023 – Parigi, Francia – Accor Arena (venue precedente: Zenith)

16 marzo 2023 – Bologna, Italia – Unipol Arena SOLD OUT

17 marzo 2023 – Bologna, Italia – Unipol Arena NEW DATE

20 marzo 2023 – Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

21 marzo 2023 – Firenze, Italia – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

24 marzo 2023 – Roma, Italia – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25 marzo 2023 – Roma, Italia – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28 marzo 2023 – Napoli, Italia – Palapartenope SOLD OUT

29 marzo 2023 – Napoli, Italia – Palapartenope SOLD OUT

31 marzo 2023 – Bari, Italia – Palaflorio SOLD OUT

3 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

4 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

6 aprile 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum SOLD OUT

11 aprile 2023 – Barcellona, Spagna – Palau Saint Jordi NEW DATE

26 aprile 2023 – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion (venue precedente: Halle 622)

28 aprile 2023 – Vienna, Austria – Wiener Statdhalle

30 aprile 2023 – Esch-sur-Alzette, Lussemburgo – Rockhal SOLD OUT

2 maggio 2023 – Copenhagen, Danimarca – The Royal Arena NEW DATE

5 maggio 2023 – Milano, Italia – Mediolanum Forum

8 maggio 2023 – Londra, UK – The O2 Arena (venue precedente: O2 Academy Brixton)

12 maggio 2023 – Varsavia, Polonia – Torwar Hall SOLD OUT

14 maggio 2023 – Praga, Repubblica Ceca – O2 Arena (venue precedente: Malá Sportovní Hala)

16 maggio 2023 – Budapest, Ungheria – Budapest Arena (venue precedente: Barba Negra)

18 maggio 2023 – Riga, Lettonia – Arena Riga

19 maggio 2023 – Tallinn, Estonia – Saku Suurhall