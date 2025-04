Eurovision 2025: video e testo di Poison Cake di Marko Bošnjak (Croazia)

Poison Cake di Red Sebastian è il brano che rappresenta la Croazia all’Eurovision Song Contest 2025.

Nonostante la giovane età, Marko può vantare numerosi premi e riconoscimenti. Il premio Porin come Miglior Artista Emergente è tra quelli a cui il cantante tiene particolarmente. L’artista ha conquistato il cuore del pubblico croato a soli 11 anni, esibendosi nel popolare programma televisivo Pink’s Stars.

Marko ha iniziato di recente un’era creativa che finora include i singoli Pusti Me, Asfalt e Takav Dan. È imminente anche l’uscita del suo album di debutto, con il quale mira a sfidare generi e stereotipi.

Il video ufficiale della Croazia a a Eurovision 2025

Testo Poison Cake di Marko Bošnjak

It’s cool now in the kitchen

That happens when you’re bitten

I’m stirring and stirring

Deliciously pouring

And I know you’re gonna love this

A better kind of justice

I don’t want it burning

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

Made you something that I know you’ll like

Chocolate-covered sugar and spice

Tasty, tasty, yum, yum, tasty

Candy colours, oh so nice

Take a bite of my poison cake, yum!

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Take a bite of my poison cake

Been cooking in my cauldron late

You’re never ever gonna stay awake

You’re going down, down, down

You thought I was a servant slave

But I am just a serpent snake

You better genuflect and pray

You better genuflect and pray

Tingles of poison are hitting your veins

What have you done?

Your words are slurring as you fall down

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

Made you something that I know you’ll like

Chocolate-covered sugar and spice

Tasty, tasty, yum, yum, tasty

Candy colours, oh so nice

Take a bite of my poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

It’s not my fault, I got carried away

I lost control when I started to bake

A dash of death is bitter to swallow

Don’t be scared, you’ll be buried tomorrow

Poison

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Traduzione

Ora fa fresco in cucina

Succede quando ti mordono

Mescolo e mescolo

Verso deliziosamente

E so che ti piacerà

Una giustizia migliore

Non voglio che bruci

Un’ultima cosa, un pizzico della mia dolce vendetta

Un’ultima cosa, un pizzico della mia dolce vendetta

Ti ho preparato qualcosa che so che ti piacerà

Zucchero e spezie ricoperte di cioccolato

Gustoso, gustoso, yum, yum, gustoso

Colori caramellati, oh così belli

Dai un morso alla mia torta avvelenata, yum!

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Dai un morso alla mia torta avvelenata

Ho cucinato nel mio calderone fino a tardi

Non resterai mai sveglio

Stai andando giù, giù, giù

Pensavi fossi uno schiavo servitore

Ma sono solo un serpente serpente

Faresti meglio a inginocchiarti e pregare

Faresti meglio a inginocchiarti e pregare

Pizzichi di veleno ti stanno colpendo le vene

Cosa hai fatto? Le tue parole sono confuse mentre cadi

Un’ultima cosa, un pizzico della mia dolce vendetta

Un’ultima cosa, un pizzico della mia dolce vendetta

Ti ho preparato qualcosa che so che ti piacerà

Zucchero e spezie ricoperte di cioccolato

Gustoso, gustoso, yum, yum, gustoso

Colori caramellati, oh così belli

Dai un morso alla mia torta avvelenata

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Non è colpa mia, mi sono lasciato trasportare

Ho perso il controllo quando ho iniziato a cucinare

Un pizzico di morte è amaro da ingoiare

Non aver paura, sarai sepolto domani

Veleno

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Torta avvelenata

Cosa ne pensate del brano della Croazia a Eurovision 2025?