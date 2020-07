Lucca Comics & Games: le novità dell’edizione 2020

Lucca Comics & Games è pronta a ripartire con una nuova edizione, studiata in questi mesi di lockdown, per garantire ai partecipanti un’esperienza unica e sentita. Il tutto per far dimenticare questo periodo difficile, grazie a ingredienti quali magia e divertimento. In questo articolo vi parleremo delle principali novità caratterizzanti l’edizione 2020 del Lucca Comics & Games. Il festival si scinderà in quattro pilastri, quattro eventi in uno. Un’esperienza ricca di contenuti, nel rispetto della sicurezza e della salute della community. Il Lucca Comics & Games 2020 inizierà il 29 ottobre, per terminare il 1 novembre 2020.

LUCCA COMICS & GAMES: LA CITTA’ ANCORA CUORE DEGLI EVENTI

Il luogo fisico del Lucca Comics & Games non sarà abbandonato. Del resto, è il simbolo dell’incontro che fa scattare la scintilla della creatività e rende magiche le relazioni in un contesto inconfondibile. L’accesso a tutte le attività sarà permesso solo con l’opportuno biglietto, incluse le attività da cosplay, che si svolgeranno in uno dei palazzi più belli della città di Lucca. Gli operatori riceveranno opportuni aggiornamenti tramite i consueti canali professionali, mentre i partecipanti attraverso i canali di comunicazione ufficiali della fiera.

IL MONDO DIGITALE

Il mondo digitale sarà parte integrante del Lucca Comics & Games e sarà esplorato come mai fatto prima d’ora. Si offrirà intrattenimento e appuntamenti unici anche a chi sarà lontano e con chi sarà lontano. Il tutto tramite eventi in diretta e on-demand, anteprime, proiezioni, attività su prenotazione con pacchetti premium, anteprime, proiezioni e consigli per gli acquisti, con contenuti sviluppati ad hoc provenienti dalla community, che sarà la vera e propria protagonista di tutte le azioni messe in campo.

IL CONTRIBUTO DELLE TV E DELLE RADIO

Anche la radio e la TV scendono in campo per dare il loro contributo e supportare il grande evento pubblico dedicato al gioco e al fumetto in un momento in cui il sostegno per la ripartenza delle manifestazioni culturali è un’azione fondamentale. Un po’ come Goku, Rufy o Naruto, bisogna darsi da fare per il bene comune, Nel proprio piccolo ognuno di noi può essere un eroe della nostra società tramite le nostre azioni. E Rai Radio 2 torna finalmente a seguire gli eventi più importanti del panorama italiano, ripartendo proprio dal Lucca Comics & Games.

IL RITORNO DEI CAMPFIRE

Lucca Comics & Games si trasformerà in un grande (e indimenticabile) evento diffuso a livello nazionale, coinvolgendo i più importanti negozi specializzati in giochi, fumetti e narrativa fantasy. Luoghi in cui si condividono più di un’esperienza diverranno avamposti distribuiti in tutta Italia, garantendo il massimo intrattenimento. Gli editori potranno proporre contenuti speciali e le uscite del momento,in contemporanea le attività svolte a Lucca e negli altri campfire.

Per aggiornamenti sul Lucca Comics & Games continuate a seguirci!