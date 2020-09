Da oggi sono disponibili su TIMVISION plus i primi due episodi di Love Life. La serie comedy antologica ruota attorno a un protagonista diverso. Nei singoli episodi viene raccontato il percorso sentimentale di un particolare personaggio. Gli episodi raccontano quindi dal primo amore fino all’incontro con la persona giusta, quella con cui passare tutta la vita. Ecco qualche dettaglio in più

La protagonista della prima stagione, che conta 10 episodi, è Anna Kendrick nei panni di Darby Carter. Darby è una ragazza di vent’anni alla ricerca del grande amore a New York City. Il pubblico la incontra per la prima volta nel 2012 appena laureata mentre vive insieme a tre coinquilini. C’è la sua migliore amica impulsiva Sara (Zoë Chao), il fidanzato disinvolto di Sara Jim (Peter Vack) e un’amica brutalmente onesta Mallory (Sasha Compère).

Ogni episodio segue Darby negli anni successivi. Love Life mostra così come ogni incontro la avvicini alla ricerca della sua “persona”, anche se ancora non lo sa. Ogni martedì saranno disponibili al pubblico due episodi. La serie è stata lanciata negli USA su HBO Max che l’ha rinnovata per la seconda stagione (disponibile su TIMVISION nel 2021). Love Life nasce da un’idea di Sam Boyd ed è prodotta da Lionsgate Television e Feigco Entertainment. Anna Kendrick, Paul Feig, Jessie Henderson, Sam Boyd, Bridget Bedard e Dan Magnante come produttori esecutivi.

Le prime immagini:

Ecco l’annuncio sui social di TIMVISION:

Domani è il grande giorno! In anteprima esclusiva su TIMVISION PLUS arriva “Love Life”, una serie tv romantica che percorre la vita sentimentale di Derby! ❤️

Ogni martedì, con due nuovi episodi verrà inserito un piccolo tassello in quel complicato puzzle che si chiama “amore”! pic.twitter.com/2P6H9IOkH5 — TIMVISION (@TIM_vision) September 14, 2020