Prima erano quattro ragazze con una passione in comune, adesso grazie a Ready Music Play sono diventate anche grandi amiche. Ho incontrato Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Giulia Savulescu e Virgitsch a Milano per la presentazione del programma ed ho capito subito che quello che si è creato tra di loro è molto di più di legame professionale; le quattro influencer mi hanno raccontato i dietro le quinte della loro avventura con Ready Music Play, del loro gruppo whatsapp “carote” e di come questo programma gli abbia regalato una bellissima amicizia.

Guarda qui la nostra intervista a Sofia, Caterina, Giulia e Virginia:

Ready Music Play:

Dal 16 dicembre ogni lunedì alle 20.25 è arrivato su DeAKids (in esclusiva su Sky al canale 601) Ready Music Play! Alla conduzione del programma debutta Jody Cecchetto, figlio d’arte ed ex attore di Maggie&Bianca ed Alex&Co, che per l’occasione ha ricantato in versione social la celebre hit “Gioca Joeur”, lanciata dal padre Claudio Cecchetto, più di 38 anni fa, nel febbraio del 1981.

Accanto al conduttore Jody Cecchetto, nel programma troviamo appunto le nostre 4 giovani influencer e beniamine dei ragazzi. In Ready Music Play! le quattro ragazze si sfideranno a colpi di lip sync in due squadre e in ogni puntata verrà decretato il video migliore. Divise ogni volta in due coppie, le ragazze canteranno e balleranno per creare il video lip sync più divertente in ogni puntata mettendo in gioco vari fattori: abbigliamento, accessori, ballo e interpretazione.

Jody Cecchetto guiderà step by step la sfida mostrando al pubblico i punti di forza dei vari video creati sulle note delle canzoni più amate dai ragazzi.

La sigla del programma sarà invece la canzone Ready Music Play, una cover del celebre Gioca Joeur cantata da Jody Cecchetto e dal cast del programma attualizzata con le parole che arrivano dal linguaggio dei social network più usate dai ragazzi: il ballo sarà quindi guidato da parole come “taggare”, “Postare” o “selfie”. Sempre dal 16 dicembre, andrà in onda in rotazione su DeAKids il videoclip della sigla.