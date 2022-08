Le riprese del Collegio 7 sono terminate: la foto dei collegiali che lasciano il Convitto

Il prossimo autunno, in prima serata su Rai 2, torna la serie che ha conquistato la Generazione Z, Il Collegio.

Protagonisti dei giovani collegiali che viaggeranno indietro nel tempo, con un corpo docenti completamente rinnovato, un programma di studi diverso e una nuova voce narrante.

Ad informarci sul termine delle riprese, il quotidiano locale di Anagni, il comune in provincia di Frosinone dove per il terzo anno consecutivo è stato registrato il programma.

La fine delle riprese de Il Collegio 7

Ieri, 3 agosto, i protagonisti della nuova edizione hanno lasciato alle loro spalle l’Istituto. Tra le mura della struttura, le avventure dei ragazzi saranno dunque il materiale dei nuovi episodi del docu-reality.

Ecco la foto dei collegiali, che accantonate le divise, si apprestano a varcare la soglia del cancello e a tornare nel loro presente e alle loro vite. Avranno fatto tesoro di quest’esperienza?

Quando sono iniziate le riprese?

Le registrazioni de Il Collegio 7 hanno preso il via il 5 luglio, quindi gli studenti hanno abitato nel Convitto poco più di un mese. Ecco quanto scritto in quell’occasione sul sito Anagnia.com, dove potete trovare tante foto relative all’arrivo dei ragazzi.

Arrivati ad Anagni a bordo di un minibus, i ragazzi selezionati per questa edizione sono stati accolti dalla produzione e fatti accomodare all’interno della struttura, dopodiché – nel corso della mattinata – sono stati richiamati per prendere parte alle riprese iniziali come previsto dalla scaletta.

Dove è girato il docu-reality di Rai 2

Abbandonata l’ambientazione del convitto San Carlo Celana di Caprino Bergamasco, a partire dalla quinta edizione il Collegio è girato nel Convitto Regina Margherita di Anagni.

Si tratta di una una vera scuola con un percorso formativo completo. Inaugurato nel 1890 sulla sede dell’ex convento domenicano di San Giacomo, il nome del Convitto Nazionale fu dedicato alla consorte di re Umberto I di Savoia, per l’impegno profuso in varie iniziative di beneficienza.

Il Collegio 7: l’apertura dei casting

Le selezioni di questa nuova stagione sono iniziate il 3 giugno quando l’azienda produttrice Banijay ha aperto i casting per questa settima edizione del programma, ambientata più indietro nel tempo rispetto alle edizioni precedenti.

Come avrete intuito, essendo i casting chiusi e le registrazioni appena concluse, per partecipare al docu-reality come alunni purtroppo bisognerà aspettare il prossimo anno.

