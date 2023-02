LDA – Tremi: audio, testo e significato della canzone

Tremi è il titolo di una delle tracce del primo vero album di LDA, in uscita questo venerdì 17 febbraio, intitolato Quello che fa bene.

L’artista ha spiegato sia il filo conduttore dell’album, l’amore nelle sue infinite forme, sia il significato della canzone.

“Tremi” è uno dei feat del disco. Io e Luca siamo tanto amici e prima o poi doveva succedere. Ci conosciamo da quattro anni e ci vogliamo tanto bene. È nata come una canzone scritta tra amici ma poi ci siamo accorti della reale potenzialità del brano. Ci siamo guardati e abbiamo capito subito che doveva uscire. Posso dire che il pezzo è tra i miei preferiti dell’album.

Testo Tremi di LDA

Se non ti guardo poi ti penserò

Nella notte meglio stare soli

Tra le vertigini io non cadrò

E se mi affaccio non guarderò fuori

Ma so che se spengo la luce nel buio mi accecherò

Col tuo viso quel culo lo giuro

Ma tu sei così soffice che fai rumore

Mi sussurri mentre fai l’amore

Giuro che sei solo tu

La parte di me

Che nasconderò a tutti e vedrò solo io

Mentre mi dici dai vieni vieni vieni

Fammi sentire che tremi tremi tremi

Giuro la parte migliore che c’è

L’ho mostrata solamente a te

Ti ricordi quando avevo tutti contro?

E volevo avere il mio posto nel mondo?

Io guardo foto per il tuo ricordo

Ma non le strappo perché ne ho bisogno

Ma tu sei così soffice che fai rumore

Mi sussurri mentre fai l’amore

Giuro che sei solo tu

La parte di me

Che nasconderò a tutti e vedrò solo io

Mentre mi dici dai vieni vieni vieni

Fammi sentire che tremi tremi tremi

Nella notte sei già mia

Ma so che non vale

Se muore l’alba insieme a me

Giuro che sei solo tu

La parte di me

Che nasconderò a tutti e vedrò solo io

Mentre mi dici dai vieni vieni vieni

Fammi sentire che tremi tremi tremi

Giuro che sei solo tu

La parte di me

Che nasconderò a tutti e vedrò solo io

Mentre mi dici dai vieni vieni vieni

Fammi sentire che tremi tremi tremi tremi

Tremi, tremi

