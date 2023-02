LDA – Litigare sottovoce: audio, testo e significato della canzone

Litigare sottovoce è il titolo di una delle tracce del primo vero album di LDA, in uscita questo venerdì 17 febbraio, intitolato Quello che fa bene.

L’artista ha spiegato sia il filo conduttore dell’album, l’amore nelle sue infinite forme, sia il significato della canzone.

Ѐ una canzone scritta a più mani. Ci piaceva molto l’idea del litigare sottovoce, non si sa perché c’è l’esigenza di contenere le urla quando si litiga, addirittura a volte si litiga senza neanche parlare. Parto dall’idea di riuscire a trovare anche nel litigio un gioco, un momento della coppia che non per forza deve essere brutto. La canzone è infatti felice, viaggia tra queste due dimensioni apparentemente opposte, come quando arrivi ad un incrocio col semaforo giallo, non sai se frenare o accelerare per passarlo.

Testo Litigare sottovoce di LDA

Un castello galleggia tra paure in mezzo al niente

Il letto sfatto e sai già come va la trama

Siamo un film quando camminiamo in strada

E tutti nel cinema fanno “sh”

Vogliono sapere se

Se ci rivedremo oppure no

So che sei tu ma nel buio non lo so

Incasinati come il traffico

Siamo il giallo del semaforo

Allora nel dubbio accelero

Sai che non c’è pericolo

Non fermarmi adesso il battito

Ora tutti i taxi portano da te

Se piove col sole

Dammi un motivo in più per correre

Sei l’errore che ho fatto più volte

Ma quando ti guardo penso solo che mi piace

Troppo litigare sottovoce

E tu sei l’errore che faccio stanotte

Non lo so se ne vale la pena oppure no

Noi che ci rincorriamo tra le luci al led

Ci evitiamo ma sei consapevole

Che mi fermi ancora il battito

Non voglio fare più il romantico

Ma non serve più che accelero Tanto

Ora tutti i taxi portano da te

Se piove col sole

Dammi un motivo in più per correre

Sei l’errore che ho fatto più volte

Ma quando ti guardo penso solo che mi piace

Troppo litigare sottovoce

E tu sei l’errore che faccio stanotte

Tutti i taxi portano da te

Se piove col sole

Dammi un motivo in più per correre

Sei l’errore che ho fatto più volte

Ma quando ti guardo penso solo che mi piace

Troppo litigare sottovoce

E tu sei l’errore che faccio stanotte

