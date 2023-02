LDA – Giostre: audio, testo e significato della canzone

La nostra storia in un luna park

Dolce paura che proverai

Per quanto sali sai che poi in fondo scenderai

Guardi le stelle della città

Brillano al buio e per quanto ci provi tu non le toccherai mai

Sei limpida, un po’ lunatica

Ogni volta che splendi il cielo ti imita

Ma non cadrà se sei con me

Parlami sottovoce e dopo abbraccia le parole

Giri sulle giostre

Con le guance rosse

Siamo rollercoaster che non si fermano mai

Perché lo sai con te tutto sembra possibile

Giri sulle giostre

Con le guance rosse

Siamo rollercoaster che non si fermano mai

Perché lo sai con te tutto sembra possibile

Una polaroid di sorrisi e vuoi

Vivere degli istanti che son fatti solo di noi

Con il vento che scompiglia i capelli e

Ci porta via

Noi sugli autoscontri, tu non mi tocchi

Ma io lo faccio perché

Guardo i tuoi occhi, sono profondi

Come il mare che ho in me

Ma dov’è che guardi?

Cerchi nel vuoto tutto ciò che manca

E dopo piangi per dare al panorama l’acqua

Giri sulle giostre

Con le guance rosse

Siamo rollercoaster che non si fermano mai

Perché lo sai con te tutto sembra possibile

Giri sulle giostre

Con le guance rosse

Siamo rollercoaster che non si fermano mai

Perché lo sai con te tutto sembra possibile