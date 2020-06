L’allieva 3 ci sarà ma sarà l’ultima con Alessandra Mastronardi

In questo difficile periodo di pandemia, lockdown e distanziamento sociale molte serie o film hanno interrotto le riprese (scoprine alcune qui). Tra quelle che hanno ricominciato a tornare sul set c’è il cast de L’allieva 3 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La messa in onda non ha ancora una data ufficiale ma probabilmente non la vedremo prima del 2021. Ecco cosa ha raccontato l’attrice in un’intervista.

Alessandra Mastronardi ha chiarito che questa terza stagione de L’allieva sarà anche l’ultima per lei. Io e Lino (Guanciale, ndr) abbiamo deciso di mettere un punto, ha raccontato a Io Donna. A un certo momento bisogna averne il coraggio e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni… Basta! Posso anticipare che comparirà un improbabile fratello di Lino, impersonato da Sergio Assisi. Inoltre, cambierà il direttore dell’Istituto di Medicina legale: sarà Antonia Liskova che non sarà l’innesco di un triangolo amoroso. Mi sarà di ispirazione e mi lancerà un’importante sfida lavorativa.

Alessandra Mastronardi ha condiviso alcune riflessioni su come ha vissuto il periodo di lockdown e di pausa forzata. Nella mia vita frenetica serviva un fermo importante: stavo annaspando, ero in apnea e non me ne rendevo conto. La prima settimana ho preparato la pila dei libri che volevo leggere da tempo, mi sono segnata le serie tv da vedere, i corsi di pilates da provare. La seconda, ho capito: si imponeva uno stop. Come quando il computer non funziona e non ti resta che spegnere e riaccendere.