Demi Lovato: Youtube ordina un nuovo documentario sulla cantante

Un nuovo documentario sulla vita di Demi Lovato sta per arrivare su Youtube. Dopo il successo di Simply Complicated, rilasciato nel 2017, il canale ha deciso di raccontare ancora la sua storia dopo aver vissuto gli ultimi 3 anni davvero in modo travagliato tra la sua overdose che le stava per costare la vita, la sua rinascita e il ritorno alla normalità.

Secondo quanto riportato da Variety, in questa nuova serie di episodi divisi in quattro parti la cantante di I Love Me tornerà a parlare ai fan in modo onesto e sincero del suo percorso musicale, e non solo, durante questi ultimi 3 anni. Non è da escludere che il documentario possa essere in parte anche un’anticipazione di nuova musica e del nuovo album, che sappiamo essere in lavorazione ormai da circa un anno.

Il nuovo progetto non ha ancora un titolo ma potrebbe essere rilasciato già per la fine del 2020.





Progetti e vita di Demi

In questo periodo la cantante, chiusa in casa come tutti per la quarantena, ha intrapreso una relazione amorosa che sembra andare a gonfie vele. Quella con l’attore e cantante Max Ehrich con il quale ormai è legata da qualche mese. In contemporanea non rinuncia alla musica, lavorando infatti a un nuovo progetto.