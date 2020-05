Lady Gaga e Ariana Grande: il finto notiziario per promuovere Rain On Me

In un finto notiziario, Lady Gaga e Ariana Grande si sono cimentate in un video divertente mentre presentano a distanza il loro singolo Rain On Me. Il brano, contenuto nel nuovo album di Miss Germanotta Chromatica è stato accolto positivamente dai fan delle due artiste di origini italiane.

In questo breve ma divertente video le due si trovano rispettivamente a New York e Los Angeles mentre sommerse da una finta pioggia citano le frasi del loro brano.

Ecco il video di Lady Gaga e Ariana Grande

Lady Gaga & Ariana Grande - A Downpour In Chromatica

Dove acquistare Chromatica di Lady Gaga

Il nuovo album sarà disponibile in diversi formati: cd standard, cd deluxe con 3 brani, vinile standard, musicassetta, vinile picture disc limited. Inoltre, Lady Gaga ha lanciato una nuova linea di merchandising e un esclusivo vinile colorato che potete trovare in esclusiva sul sito ufficiale della cantante: ladygaga.com

La tracklist di Chromatica

Chromatica I Alice Stupid Love Rain On Me feat Ariana Grande Free Woman Fun Tonight Chromatica II 911 Plastic Doll Sour Candy feat Blackpink Enigma Replay Chromatica III Sine from above feat Elton John 1000 Doves Babylon

La versione deluxe conterrà anche te bonus tracks con due remix e il brano Love Me Right.