Ha preso ufficialmente il via su Rai Due, in prima serata, la prima edizione di La Caserma. La rete ha deciso di puntare su un nuovo prodotto teen, dopo l’enorme successo del format Il Collegio. Questa volta però abbiamo un gruppo di ragazzi all’interno di una caserma, senza che la loro avventura abbia una vera e propria collocazione temporale.

Il format vedrà dunque dei giovani e giovanissimi scontrarsi con i loro limiti, psicologici e fisici. All’interno di un suggestivo forte situato a Levico, in provincia di Trento, i ragazzi sfidano se stessi con prove di coraggio e allenamenti durissimi.

Un percorso di formazione personale nel corso del quale i protagonisti impareranno a conoscersi meglio, scoprendo i loro limiti ma anche i loro pregi.

Fra i 12 concorrenti di questa prima edizione troviamo anche Emanuele Cimadoro. RaiPlay ha rivelato l’identità della concorrente pubblicando una video intervista che trovate qui sotto. Scoprite dunque tutte le curiosità sul concorrente di La Caserma!

La Caserma – I concorrenti: chi è Emanuele Cimadoro, ecco la sua presentazione!

Attivo ed esuberante, Emanuele ha 21 anni ed è uno studente di Fino Mornasco (CO), adora scherzare ed è un indisciplinato cronico. Svegliarsi per lui è un vero problema e ogni mattina è un incubo per sua madre riuscire a farlo alzare dal letto. Nella Caserma vorrebbe riuscire a dimostrare agli altri che quando vuole può riuscire anche a comportarsi come una persona seria.