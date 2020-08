Katy Perry: i fan pensano che in Smile ci sia un featuring con Harry Styles

Katy Perry si prepara a pubblicare il suo attesissimo quinto album, la cui uscita è prevista per il prossimo 28 agosto. A inizio luglio la cantante, dopo aver svelato nome e copertina dell’album, ha pubblicato la title-track, intitolata Smile.

Dopo varie indiscrezioni, Katy ha annunciato ieri anche la tracklist ufficiale della versione standard del nuovo disco. L’album sarà composto da 12 tracce e al momento non si sa ancora se ci saranno o meno collaborazioni. Grande è l’attesa proprio per quest’aspetto, dato che la cantante è stata molto evasiva ogni qualvolta le è stato chiesto.

Un insider ha riportato che Champagne Problems è tra canzoni le più belle dell’album e l’ha paragonata ad Adore You di Harry Styles.

È bastato questo per suggerire ai fan che possa trattarsi di un featuring con il cantante britannico. Ma se leggiamo bene ciò che è stato scritto sul forum, non dovrebbero esserci collaborazioni, almeno non nella versione standard dell’album.

Più probabile è, invece, che altri dettagli che riguardano Smile vengano svelati nella prossima domenica che Katy dedicherà alla promozione del disco.

Cosa sappiamo sul quinto album di Katy Perry

Pochi giorni fa, è stata una giornata molto intensa per i fan dell’artista che ha dedicato a loro la sua prima “Smile Sunday” per annunciare tante novità. Come riportato dalla pagina Instagram KatyPerryNewsIta, Katy ha proposto ben cinque versioni alternative della copertina di Smile, rispetto a quella che ormai tutti conosciamo bene, per delle edizioni limitate.

Il video ufficiale del brano omonimo verrà rilasciato il prossimo 14 agosto e inoltre avremo dei nuovi video musicali di Never Really Over e Harleys in Hawaii.

Katy Perry ha svelato che nel disco ci saranno ben tre ballad: What Makes a Woman, Resilient e Only Love. L’artista ha anche confermato che intende intraprendere un tour per Smile già l’anno prossimo. Max Martin ha collaborato alla produzione dell’album ed è stato per lei un vero e proprio mentore in questo nuovo progetto musicale e per l’inizio di questa nuova era.