Justin Bieber difende Stuck With U con Ariana Grande: ecco le sue parole

Anche Justin Bieber ha risposto alle parole del rapper 6ix9ine dopo che si era voltato contro il cantante e Ariana Grande per il loro singolo Stuck With U. In particolare il rapper insinuava che Billboard avesse truccato la classifica facendo arrivare alla prima posizione proprio il brano dei due artisti.

La cosa ha scatenato prima i fan mentre Ari e Juss non avevano ancora risposto alle accuse. Adesso che la cantante di Thank U Next ha detto la sua, anche Juss ha voluto esprimere il suo parere in difesa della loro canzone.

Ecco le parole di Justin Bieber

Lui dice che i suoi stream non contano. Sì, contano ma lui sta contando gli stream globalmente quando questa è una classifica americana quindi contano solo questi stream. 60.000 unità sono arrivate perché non riveliamo i numeri fino a fine settimana. Si chiama strategia. Le regole sono chiare. Con una carta di credito si possono comprare al massimo quattro copie. La compagnia Nielsen ha controllato e ha visto che le nostre vendite erano legittime perché i nostri fan sono meravigliosi e l’hanno comprata. Non screditare la nostra fanbase con false informazioni. Questa è la mia canzone con Ariana Grande e sono onorato di lavorare con lei per raccogliere soldi per un’incredibile causa. Se dici il suo nome, ricordati anche di menzionare il mio perché è la nostra canzone.

Ecco il post pubblicato da Justin Bieber: