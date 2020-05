La fase 2 non avrebbe potuto iniziare nel migliore dei modi! Lo scorso 18 maggio, infatti, su Canale 5 è andato in onda (per l’ennesima volta, ma va benissimo così!) l’iconico film Il Diavolo Veste Prada.

Il film con protagonista l’indimenticabile Miranda Priestley (una straordinarria Meryl Streep) racconta la storia di Andrea (Anne Hathaway) una brillante aspirante giornalista che si ritrova a lavorare per una delle più importanti riviste di moda al mondo. Runway, questo il nome del magazine, è però in mano ad un capo a dir poco malefico (o forse solo troppo professionale?) che le farrà passare…le pene dell’inferno! Andrea, in ogni caso, riuscirà a farsi valere e a dimostrare di che “stoffa” è fatta!

Forse non tutti sanno, in ogni caso, che il film diretto da David Frankel, è ispirato da un fortunato libro, a sua volta basato su una storia vera!

La vera storia di Andrea di Il Diavolo Veste Prada: ecco il libro su Amazon

Ecco la trama del libro!

Vestiti di lusso, feste esclusive, cascate di flash e fiumi di champagne. Chi rifiuterebbe un lavoro nel mondo dorato delle riviste di moda? A ventitrè anni, con una laurea in lettere in tasca e in testa il sogno di diventare scrittrice, Andrea Sachs si presenta a un colloquio per un posto da assistente nella redazione di “Runaway”. Nessuno osa dire di no a Miranda Priestley, la regina indiscussa del fashion system globale e Andrea non fa eccezione. Accantonati felpe, blue-jeans e ambizioni letterarie, si ritrova a completa disposizione della mitica, esigentissima Direttrice.

Gli ecessi e protagonisti di un universo dal fascino indiscusso nel racconto sono romanzati della autrice, Lauren Weisberger. Per scrivere il libro la scrittrice aveva preso spunto dalla sua esperienza al servizio di Anna Wintour, direttrice di Vogue America.