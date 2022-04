Hailey Bieber racconta dell’ictus: “E’ stato spaventoso, non riuscivo a parlare”

Hailey Bieber ha pubblicato un lungo video nel quale ha raccontato dell’ictus che l’ha colpita ad inizio Marzo. La modella ha deciso di condividere con i suoi fan su Instagram sia i sintomi, le presunte cause e come i medici hanno deciso di curarla.

Nel lungo racconto Hailey confessa che tutto è iniziato una mattina come un’altra, il 10 Marzo, durante la quale stava tranquillamente facendo colazione con suo marito Justin Bieber. Improvvisamente ha cominciato a non sentirsi bene ed ad aver strani formicolii alle mani; poco dopo non riusciva più a parlare. Hanno pensato subito che poteva trattarsi di un ictus.

Il cantante ha subito chiamato l’ambulanza ed all’arrivo in pronto soccorso la situazione era già migliorata, ma i medici hanno voluto comunque tenerla in osservazione almeno una notte e sottoporla a una serie di esami per capire cosa avesse causato il coagulo di sangue che aveva provocato l’ischemia.

Alla fine è emerso che sono state tre le cause all’origine del coagulo: il Covid, il jet lag provocato da un lungo viaggio (aveva volato tra Parigi e Los Angeles e ritorno nel giro di pochi giorni) e soprattutto una pillola anticoncezionale che Hailey aveva cominciato a prendere senza aver consultato il suo medico. I tre fattori, secondo i sanitari, avevano creato «la tempesta perfetta».

Hailey inoltre ha scoperto di avere una condizione al cuore che ha facilitato il passaggio del coagulo di sangue al cervello ed i medici hanno deciso di sottoporla ad una piccola intervento per risolvere questa situazione.

Per fortuna adesso Hailey sta meglio, ma sentirla raccontare questa situazione così difficile chi ha davvero commosso; speriamo che il suo racconto possa aiutare altre persone a prevenire o affrontare meglio questa tipologia di malattie.