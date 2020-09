Congratulazioni di cuore ai BTS, che si sono portati a casa l’ennesimo straordinario traguardo di carriera! Nella giornata di ieri, 31 agosto, Billboard ha infatti svelando la sua nuova classifica dei singoli, incoronando i ragazzi! Dynamite, il loro ultimo singolo, riuscito a debuttare in vetta alla prestigiosa chart, un obiettivo mai raggiunto da nessun altro gruppo K-pop!

BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV

Il successo di Dynamite è stato, come c’era da aspettarsi, immediato e travolgente. Il singolo dei BTS è stato il brano più ascoltato di sempre su Spotify in sole 24 ore e, inoltre, è stato il video musicale più veloce di sempre a raggiungere le 10 milioni di views su Youtube.

Un successo a dir poco clamoroso che conferma per l’ennesima volta l’incredibile affetto che l’Army ha nei confronti dei ragazzi. Nella giornata di ieri, una volta scoperta la vetta della Billboard Chart, i fan hanno invaso Twitter con l’hashtag #BTS1onHot100 e con le loro migliaia di tweet entusiasti.

Qui sotto trovate la classifica Hot 100 Billboard dei singoli aggiornata al 31 agosto 2020! Congratulazioni BTS!

1 – Dynamite à BTS

2 – WAP – Cardi B e Megan Thee Stallion

3 Laugh Now Cry Later – Drake feat. Lil Durk

4. Rockstar – DaBaby feat. Roddy Ricch

5. Blinding lights – The Weeknd

6. Whats poppin – Jack Harlow feat. DaBaby, Tony Lanez & Lil Wayne

7. Watermelon Sugar – Harry Styles

8. Roses – SAINT JHN

9. Savage Love (Laxed – Siren beat) – Jawsh 685 X Jason De Rulo

10. Before you go – Lewis Capaldi

Per questo incredibile risultato i BTS hanno ricevuto le congratulazioni di alcuni dei loro colleghi più celebri, fra cui Psy (che con Gagnam Style aveva debuttato in seconda posizione) e The Weeknd.

really cool. this is so big for asian artists. huge congratulations to @bts_bighit https://t.co/G1lWgeYf90 — The Weeknd (@theweeknd) August 31, 2020

Dynamite, vi ricordiamo, sarà il primo singolo dei BTS estratto dal loro nuovo album, in uscita entro la fine del 2020.