Jeffree Star attaccato dai clienti per i difetti della nuova palette

Alcuni fan hanno fatto ricorso ai social media per richiamare Jeffree Star dopo l’uscita della sua nuovissima collezione, Orgy. Già in precedenza, lo YouTuber ha ricevuto delle critiche per la scelta di questo nome.

Ma ora, i fan sostengono che quando hanno ricevuto le loro palette di ombretti, le sfumature erano “friabili”, contenevano “palline” ed erano “inutilizzabili”. In una serie di video di Instagram Stories il makeup artist, ha risposto:

“Ho bisogno di andare a fare il capo in questo momento e andare a gridare nel mio laboratorio di trucco. Abbiamo un problema di produzione con la mini palette Orgy. Quando realizzi 100.000, 200.000, 300.000 unità, a volte possono esserci dei problemi. E purtroppo il laboratorio può fare degli sbagli. Abbiamo avuto un piccolo problema di lotto”.

Alcuni clienti hanno sottolineato che la tavolozza era “danneggiata e poco pigmentata”. Le tonalità di colore più criticate sono state due.

#JeffreeStarCosmetics #orgycollection please explain how I bought two of the Mini orgy and this is what the shadows are doing. The first two are my sisters palette and the bottom is mine fresh out of the box. But I have to wait 3 weeks to get replacements. Bad customer service. pic.twitter.com/UMDEwV5Kql

— Viv Deleo (@Viv7x) September 2, 2020