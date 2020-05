IU x Suga: video, testo e traduzione di Eight, la loro nuova collaborazione!

IU, una delle cantanti K-pop più apprezzate al mondo, ci ha regalato una bellissima sorpresa! Quest’oggi, 6 maggio, è infatti uscita una sua nuova canzone intitolata Eight e in collaborazione di Suga dei BTS!

Il pezzo di IU, una delicata uptrempo pop, è accompagnato da un video ufficiale che trovate qui sotto a metà fra il film di fantascienza e il fumetto!

Qui sotto trovate il video, il testo e la traduzione di Eight di IU e Suga!

[MV] IU(아이유) _ eight(에잇) (Prod.&Feat. SUGA of BTS)

Watch this video on YouTube

Testo

[Verse 1: IU] So are you happy now?Finally happy now, yeah?뭐 그대로야 난다 잃어버린 것 같아

모든 게 맘대로 왔다가 인사도 없이 떠나

이대로는 무엇도 사랑하고 싶지 않아

다 해질 대로 해져버린

기억 속을 여행해

Traduzione IU e Suga Eight

[Chorus: IU] 우리는 오렌지 태양 아래그림자 없이 함께 춤을 춰정해진 이별 따위는 없어아름다웠던 그 기억에서 만나Forever young [Post-Chorus: IU] Oh oh oh, oh oh oh ohOh oh oh, oh oh oh ohForever we youngOh oh oh, oh oh oh oh이런 악몽이라면 영영 깨지 않을게 [Verse 2: SUGA] (SUGA)섬 그래 여긴 섬 서로가 만든 작은 섬Yeah, 음, forever young 영원이란 말은 모래성작별은 마치 재난문자 같지그리움과 같이 맞이하는 아침서로가 이 영겁을 지나꼭 이 섬에서 다시 만나 [Verse 3: IU] 지나듯 날 위로하던 누구의 말대로 고작한 뼘짜리 추억을 잊는 게 참 쉽지 않아시간이 지나도 여전히날 붙드는 그곳에 [Chorus: IU] 우리는 오렌지 태양 아래그림자 없이 함께 춤을 춰정해진 안녕 따위는 없어아름다웠던 그 기억에서 만나 [Bridge: IU] 우리는 서로를 베고 누워슬프지 않은 이야기를 나눠우울한 결말 따위는 없어난 영원히 널 이 기억에서 만나Forever young [Post-Chorus: IU] Oh oh oh, oh oh oh ohOh oh oh, oh oh oh ohForever we youngOh oh oh, oh oh oh oh이런 악몽이라면 영영 깨지 않을게

Quindi sei felice ora?

Finalmente felice ora, yeah?

Bene, sono proprio lo stesso

Penso di avere perso tutto

Tutto arriva appena ti fa piacere e ti lascia senza un addio

come questo, non voglio amare niente

dove il sole è sorto, fintanto che il sole sorge

io viaggio in quei ricordi

sotto un sole arancione

balliamo senza ombre

non c’è una cosa nemmeno paragonabile agli adii concordati

incontrami in quel ricordo che una volta era bellissimo

per sempre giovani

oh oh oh oh

oh oh oh oh

per sempre siamo giovani

oh oh oh oh

è come questo tipo di incubo, non mi sveglierò mai

Isola, yeah, qui c’è un’isola, un’isola piccola una che abbiamo fatto entrambi

yeah, uh, per sempre giovani, la parola per sempre è un castello di sabbia

un addio che è come un lancio d’emergenza

un mattino accolto con tanta voglia

lascia che viviamo entrambi questa eternità

di sicuro una volta ancora ci rincontreremo su quest’idola

coem quello che qualcuno ha detto quando mi stavano consolando

passando

non è così facile dimenticare un ricordo grande come un handpan

anche quando il tempo passa, in ogni caso

in quel luogo che mi ha trattenuta

sotto un sole arancione

balliamo senza ombre

non c’è una cosa nemmeno paragonabile agli adii concordati

incontrami in quel ricordo che una volta era bellissimo

per sempre giovani

noi ci stendiamo l’uno sopra l’altro

condividiamo storie che non sono di dolore

non c’è nulla di bello come un finale cupo

ti incontrerò sempre in questo ricordo

per sempre giovane

oh oh oh

oh oh oh oh

per sempre siamo giovani

oh oh oh

se questo è il tipo di incubo, non mi sveglierò mai