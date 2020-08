Irama: la cover e la tracklist di Crepe, il suo nuovo EP

Dopo l’uscita del tormentone Mediterranea, Irama annuncia l’arrivo del suo nuovo EP che s’intitola Crepe. Il progetto verrà rilasciato il prossimo 28 agosto e ovviamente conterrà anche la sua ultima hit estiva.

Si tratta di un lavoro nel quale non mancheranno delle collaborazioni, come riportato da All Music Italia, anche se per ora è stato svelato solo il primo nome.

Il primo ospite dell’Ep è il producer e beatmaker Mace, che nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, del calibro di Guè Pequeno, Marracash, Izi, Mondo Marcio e Salmo. Tra i progetti più recenti e degni di nota c’è la produzione di Pamplona, il brano di Fabri Fibra e Thegiornalisti.

Il 28 agosto uscirà anche una versione internazionale di Mediterranea. Nel brano, che arriverà con l’obiettivo dichiarato di conquistare il mercato latino, ci sarà un ospite d’eccezione. Si tratta dell’artista americano, ma cresciuto artisticamente a Porto Rico, De La Ghetto.

D’altra parte, Irama ci ha già anticipato che in questo nuovo progetto verrà dato un ampio spazio alla sperimentazione che però non deriva da una logica di mercato ma dalla sua ormai ben definita e consolidata identità di artista.

Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA.

Pre-ordina QUI il disco!





Cover di Crepe di Irama

Tracklist di Crepe di Irama

01. Crepe

02. Bazooka

03. Mediterranea

04. Flow

05. Arrogante

06. Eh Mama eh

07. Dedicato a te