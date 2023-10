Il Collegio 8: terza puntata (canale, orario e ospiti)

Per gli studenti de Il Collegio 8 è terminata la seconda settimana. I ragazzi hanno appena affrontato il momento più ostico di quest’esperienza: il famigerato taglio dei capelli.

Le reazioni forti non sono mancate, tanto che gli scatti d’ira di Giorgia Ciccarelli e la sfuriata di Flavio Bertuzzi contro Maria Rosa Petolicchio e il Preside ne hanno comportato l’espulsione.

Canali e orari de il Collegio 8

Il docu-reality va in onda con una terza puntata domenica 8 ottobre 2023, in prima serata su Rai 2 (ore 21:00) e contemporaneamente in streaming su Rai Play.

Anticipazioni terza puntata

Ospite del nuovo episodio il cantautore Leo Gassman che terrà una masterclass per i ragazzi de Il Collegio 8 con l’intento di svelare alcuni trucchi e consigli della sua arte.

La frequentazione tra Carmelina e Ryan, intanto, si fa sempre più intensa. Leo non sarà però l’unico protagonista di una lezione speciale: arriverà il divulgatore scientifico Barbascura X per tenere una spiegazione di chimica molto particolare.

Le intemperanze continueranno e questa volta sarà Anna Maria Petolicchio a subire l’impertinenza di un collegiale. Per il suo comportamento in classe, lo stesso Ryan finirà per cacciarsi nei guai e Carmelina sarà preoccupata dall’eventualità dall’allontanamento del ragazzo.

Una lezione in teatro tenuta dal professor Maggi consentirà ai collegiali di esprimere le loro paure più profonde facendo scaturire attimi di autentica commozione.

Arriverà subito dopo il momento di mettersi a studiare sul serio, in vista di un esame di sbarramento che comporterà l’espulsione per chi non lo supererà.

Dopo l’arrivo di Aurora nella seconda, nella terza puntata de Il Collegio 8 le novità non sono finite. Anche in quest’episodio ci sarà una new entry e si tratterà anche in questo caso di una ragazza.

