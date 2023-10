Il Collegio 8: recensione della seconda puntata del 1 ottobre

Siamo nel vivo dell’esperienza televisiva degli studenti de Il Collegio 8. Con la seconda puntata di domenica 1 ottobre su Rai 2, abbiamo cominciato a conoscere meglio i collegiali.

Meglio si fa per dire, perché con l’arrivo di alcuni giovani apprendisti parrucchieri, incaricati di sistemare le loro chiome, un paio di studenti hanno dimostrato il peggio di sé.

I parrucchieri in erba si sono beccati, infatti, una serie di appellativi tra cui “falliti e pagliacci”.

Lo scatto di rabbia di Giorgia verso i giovani acconciatori e la sfuriata di Flavio verso il Preside non potevano che spiazzare, ma non per il comportamento in sé quanto per la totale assenza di rimorso.

La loro completa inconsapevolezza che apostrofare qualcuno, specie se si tratta di una persona adulta e autorevole, ha messo in piedi in effetti uno spettacolo non proprio edificante.

Inutile, però, nascondere che senza tutto ciò, la seconda puntata de Il Collegio 8 sarebbe stata meno coinvolgente.

E bisogna ammettere inoltre che nella scorsa edizione questo genere di reazioni un po’ è mancato.

Anche perché tali comportamenti non necessariamente denotano che si tratta di cattivi ragazzi. Ma sottolineano, appunto, che ai giorni nostri non si riesce ad apprendere con sufficiente chiarezza quali sono i limiti che non andrebbero valicati.

E, poi, viene spontaneo chiedersi come è possibile che dopo 7 edizioni i partecipanti non abbiano ancora capito che nel reality vengono per prima cosa tagliati i capelli.

Ci si stupisce pure di come ogni volta si riservi un diverso trattamento, con qualcuno che subisce tagli drastici con tanto di frangia. E qualcun altro che rimane con la chioma quasi intatta.

In questo secondo episodio, oltre alle espulsioni, non sono mancati i momenti introspettivi e le più autentiche confessioni.

Come il racconto di Anita Pia Costanzo, una piccola guerriera che combatte la rabbia di vedere un genitore afflitto da una demenza, grazie all’amore che nutre per lui.

Questa volta, un sottofondo musicale ben studiato è stato capace di trasportare i più grandi nella loro estate 2001 e forse di spingere i più giovani all’esplorazione di quel decennio.

