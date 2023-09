Il Collegio 8: quando inizia e come guardarlo in diretta tv e in streaming

Per vedere il programma in diretta basta sincronizzarsi in prima serata (ore 21:00 circa) su Rai 2 oppure su Rai Play la piattaforma di streaming video gratuita che puoi vedere dal tuo computer, tablet, smartphone e smart TV.

Per accedere a RaiPlay da web browser è sufficiente una connessione internet e andare sul sito Raiplay.it oppure andare sulla tua Smart Tv. In alternativa si può scaricare l’app per vedere RaiPlay direttamente sulla tua Smart Tv, Smartphone o Tablet.

In ogni caso per poter guardare le puntate è necessario registrarsi, senza costi. Chi ha già un account potrà effettuare l’accesso seguendo la procedura guidata. È possibile anche accedere con un account Facebook, Twitter, Google, Huawei o Apple.

Se non si ha la possibilità di guardare un episodio in simultanea con la prima tv, è possibile vederlo anche successivamente, on demand, ma si possono anche rivedere dei momenti esilaranti specifici tratti dell’episodio in questione.