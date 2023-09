Il Collegio 8: chi è Marta Battaglia (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali la studentessa Marta Battaglia, una delle ragazze protagoniste che sin da ora si prefigge di distinguersi per la sua attitudine allo studio e chissà, magari, per competere per la borsa di studio finale di 13.900, in palio al termine di questa edizione.

In attesa di scoprire chi è Marta, una ragazza che sa sempre come farsi capire (come ammette lei stessa), vi ricordiamo che quest’anno il programma porta i protagonisti e gli spettatori nell’anno 2001.

Chi è Marta Battaglia

15enne di Resuttano (Caltanissetta) ha un solo obiettivo nella vita: essere migliore del giorno precedente. Oltre a parlare tre lingue, ama tantissimo la matematica, ma ha una passione per la danza. Ritiene lo studio essenziale nella vita, ragion per cui ha un rapporto bellissimo con i professori. Per questo non sopporta i compagni di classe che combinano guai. Qui il suo profilo Instagram da quasi 1600 follower.

Il Collegio 8

Un nuovo edificio, a Lodi, e un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e comunicazione.

Tra le novità, il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio. Voce narrante: Stefano De Martino. Per leggere il regolamento visita la pagina www.rai.it/regolamenti.

Potrebbe interessarti anche:

I nomi di tutti i collegiali di questa edizione

Cosa ne pensate di Marta Battaglia come nuova collegiale?