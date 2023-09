Il Collegio 8: chi è Alessia Berchicci (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali la studentessa Alessia Berchicci (soprannominata Klessa), una delle ragazze protagoniste che vive in un paesino in provincia di Benevento, in cui si distingue per il suo stile inconfondibile.

In attesa di scoprire chi è Alessia, una giovane che suo padre definisce fuori dagli schemi, vi ricordiamo che quest’anno il programma porta i protagonisti e gli spettatori nell’anno 2001.

Chi è Alessia Berchicci

Alessia è originaria di Montesarchio (Benevento); ha 14 anni e tutti la chiamano Klessa. Appassionata di K-Drama, ha un look inconfondibile capace di renderla alternativa rispetto ad ogni suo coetaneo. Ha uno spiccato lato artistico: ama cantare, rappa in coreano, suonare il piano, disegnare a fare la cosplayer. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare giudice, al fine di lottare per i diritti delle donne. Al momento non sono noti i suoi profili social.

Il Collegio 8

Un nuovo edificio, a Lodi, e un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e comunicazione.

Tra le novità, il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio. Voce narrante: Stefano De Martino. Per leggere il regolamento visita la pagina www.rai.it/regolamenti.

