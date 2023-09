Back to Hogwarts 2023: l’appuntamento a Milano Centrale

Come ogni anno il 1 settembre vuol dire solo una cosa per i fan di Harry Potter: Back to Howarts. Per celebrare questa iconica ricorrenza, che segna il momento in cui giovani maghi e streghe salgono a bordo del Hogwarts Express dal binario 9 e ¾, quest’anno i fan italiani avranno a disposizione una location molto speciale.

Back to Hogwarts 2023 a Milano Centrale

In occasione del Back To Hogwarts 2023, venerdì 1 settembre e sabato 2 settembre, verrà installata un’area dedicata a Harry Potter presso la stazione più importante di Milano. All’interno di quest’area i fan potranno vivere la loro personale esperienza di viaggio verso Hogwarts, con tre diverse aree celebrative per la realizzazione di foto e video.

Ognuna di queste aree è pensata per ripercorrere alcuni dei momenti più iconici del viaggio verso la scuola di magia e stregoneria: dal muro di mattoni da attraversare alla stazione di King’s Cross a Londra, alla piattaforma del binario 9 e ¾, fino alla Sala Grande di Hogwarts per lo smistamento nelle case.

Ma non è finita qui. L’iniziativa sarà accompagnata con attività e lanci presso Calzedonia, United Colors of Benetton, Coop, Pepco, LEGO, Rao Schwartz e altri ancora.

Il canale tematico su Sky Cinema

In occasione del Back To Hogwarts, Sky Italia lancerà una nuova edizione del pop up channel SKY CINEMA HARRY POTTER, dal 9 al 24 settembre. Il canale programmerà gli 8 film della saga, oltre a Harry Potter 20° anniversario – Ritorno a Hogwarts e Animali Fantastici – I Segreti di Silente. Tutti i film saranno disponibili anche su NOW.

