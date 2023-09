Il Collegio 8: chi è Helena Del Pozzo (curiosità e profilo Instagram)

Al via il 24 settembre su Rai 2 il Il Collegio 8 che vede tra i collegiali la studentessa Helena Del Pozzo, una ragazza che appare molto sicura di sé e del suo aspetto fisico.

Contando su questa sua certezza, la studentessa non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, desidera vincere sempre e comunque ed inoltre dimostra un atteggiamento da diva in ogni ambito.

Helena è convinta di essere molto invidiata per il suo aspetto estetico e ritiene che i professori della sua scuola siano dei suoi sottoposti e addirittura che dovrebbe essere lei ad insegnare a loro.

I suoi genitori sono un po’ preoccupati del suo modo di fare che va oltre, in effetti, quella che si potrebbe considerare semplice autostima.

La sua sicurezza è reale oppure rappresenta soltanto una maschera per nascondere delle fragilità che Helena non vuole far vedere agli altri?

Chi è Helena Del Pozzo

Helena si autoproclama una diva come nessuna lo sarà mai. Ha 17 anni e viene da Messina. Fortemente determinata, è figlia di un poliziotto, che ha dovuto accettare la sua decisione di iscriversi ai casting del Collegio senza averle dato prima il consenso. Il carattere forte che ha rappresenta il più delle volte un limite, visto che difficilmente riesce a fare amicizia. Qui il suo profilo Instagram.

Il Collegio 8: le novità

Un nuovo edificio, a Lodi, e un nuovo anno scolastico, il 2001. Per i collegiali dell’ottava edizione la parola d’ordine è “globalizzazione”, un fenomeno che, in quegli anni, parte dall’economia e investe cultura e comunicazione.

Tra le novità, il ritorno della prof. Maria Rosa Petolicchio che affianca la sorella Anna Maria nel corpo docente. Allievi e allieve, oltre al diploma, potranno conquistare anche una borsa di studio. La voce narrante per questa edizione è quella del conduttore Stefano De Martino.

